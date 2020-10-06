Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свое удаление в матче десятого тура чемпионата России против «Сочи».

– У меня был конкретный вопрос – почему Козлову показывают карточку за игру высоко поднятой ногой, а футболисту «Сочи» – не показывают. В ответ судья улыбнулся и сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Что вы лыбитесь, улыбаетесь?» И он показал мне красную! Ни агрессии, ни мата – не знаю, за что красная карточка. Судьям нельзя задавать вопросы? Я и желтую не понимаю почему показали. Мы с резервным арбитром нормальным тоном абсолютно общались. За один и тот же фол нам желтую, а другой команде не дают. Интересно, что в рапорте напишут.

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– Но ведь ситуация неоднозначная...

– Это почему?

– Вам показали красную карточку, и теперь есть риск пропуска даже не одной, а нескольких игр – в зависимости от формулировок в протоколе.

– А, может быть, отменят красную карточку? Вы такой вариант не рассматриваете?

– Пока в это сложно поверить...

– Почему? КДК не может отменить мое удаление? Понимаю, когда красную карточку показывают за что-то существенное – например, за нанесение травмы, нецензурную брань, оскорбления. А удалять за то, что ты в нормальной форме задаешь вопрос, почему в одинаковых ситуациях судья принимал разные решения – игроку одной команды показывал желтую, а футболисту другой – нет... И мне еще после этого говорят «Иди отсюда». Именно «иди».

Причем человек меня явно моложе – лет на 10. И еще при этом улыбается. А когда поинтересовался, почему он так себя ведет, то мне показывают красную. Если такое прописано в регламенте, ну окей – приму это как данность, – рассказал Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Ростову» показали семь желтых карточек, помимо Карпина, был удален Матиас Норманн.

«Сочи» выиграл со счетом 4:2.

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