«Спартак», возможно, нарушил дисциплинарный регламент РФС во время матча десятого тура РПЛ против «Зенита» – это связано с посещаемостью стадиона.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что высокая посещаемость вызвала обеспокоенность в мэрии Москвы и РПЛ. Лига направит в «Спартак» официальный запрос с просьбой предоставить фактические данные о числе зрителей. Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов озвучил цифру в 17150 зрителей – РПЛ сомневается в ее корректности.

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«Болельщиков, конечно, было больше», – заявил источник «Чемпионата» и отметил, что «Спартак» могут наказать за несоблюдение санитарных норм и нарушение социальной дистанции.

В чемпионате России разрешено заполнять 50 процентов от стадиона и допускать пять процентов болельщиков гостей.

Матч «Спартака» и «Зенита» завершился со счетом 1:1.

Чемпионат России Аршавин: «Нынешний «Зенит» хуже себя предыдущего, а «Спартак» лучше» 04/10/2020 В 10:38