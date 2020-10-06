«Спартак», возможно, нарушил дисциплинарный регламент РФС во время матча десятого тура РПЛ против «Зенита» – это связано с посещаемостью стадиона.
«Спорт-Экспресс» сообщает, что высокая посещаемость вызвала обеспокоенность в мэрии Москвы и РПЛ. Лига направит в «Спартак» официальный запрос с просьбой предоставить фактические данные о числе зрителей. Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов озвучил цифру в 17150 зрителей – РПЛ сомневается в ее корректности.
«Болельщиков, конечно, было больше», – заявил источник «Чемпионата» и отметил, что «Спартак» могут наказать за несоблюдение санитарных норм и нарушение социальной дистанции.
- В чемпионате России разрешено заполнять 50 процентов от стадиона и допускать пять процентов болельщиков гостей.
- Матч «Спартака» и «Зенита» завершился со счетом 1:1.