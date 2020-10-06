– «Сочи» идет в лидирующей пятерке, за них играет много бывших футболистов «Зенита». Нет ощущения, что усилили конкурента?

Кокорин провел блеклый матч против «Зенита». Теперь он не вернется в Петербург?

– Конкуренция – всегда хорошо для футбола. Посмотрите, какие голы Заболотный забил – особенно через себя. Рады, что игроки, которые были у нас, раскрываются в «Сочи». А сильные соперники – прогресс нашей команды тоже. Только в конкуренции растет мастерство, – цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».