Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал политику клуба отпускать игроков в «Сочи».

– «Сочи» идет в лидирующей пятерке, за них играет много бывших футболистов «Зенита». Нет ощущения, что усилили конкурента?

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– Конкуренция – всегда хорошо для футбола. Посмотрите, какие голы Заболотный забил – особенно через себя. Рады, что игроки, которые были у нас, раскрываются в «Сочи». А сильные соперники – прогресс нашей команды тоже. Только в конкуренции растет мастерство, – цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

  • В сезоне-2019/20 за «Сочи» выступали девять экс-зенитовцев.
  • После десяти туров чемпионата России сочинцы идут четвертыми, отставая от лидирующих «Зенита» и «Спартака» на два очка.

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