«Зенит» объявил о покупке бразильского полузащитника «Спортинга» Вендела, португальская сторона получит за футболиста 20 миллионов евро + 4 млн бонусами. Что за игрока приобрели чемпионы России?

Как играл в «Спортинге»?

Чемпионат России 🌊«Зенит» объявил о трансфере Вендела 2 ЧАСА НАЗАД

Вендел переехал в Примейру из «Флуминенсе» зимой 2018 года, но первое время практически не выходил на поле. Все изменилось с приходом на тренерский пост голландца Марсела Кейзера: он сделал бразильца игроком основы, а «Спортинг» по ходу сезона-2018/19 выиграл сразу два трофея – Кубок Лиги и Кубок Португалии.

Вендел – полузащитник бокс-ту-бокс, который умеет как в перехваты и прессинг, так и в продвижение мяча на дриблинге. В прошлом сезоне, когда «Спортинг» продал Бруну Фернандеша в «Манчестер Юнайтед», бразилец стал ключевой фигурой в полузащите лиссабонского клуба.

Что за проблемы с дисциплиной?

Это момент, на который нужно обратить внимание Сергею Семаку. В «Спортинге» с ним приключилось сразу несколько неприятных историй: в 2018-м у Вендела умер дедушка, он улетел в Бразилию на похороны, но опоздал на обратный рейс и был сослан в молодежку.

Позже новичка «Зенита» еще дважды отстраняли от тренировок с первой командой: сначала за вождение без прав, затем – за нарушение режима (должен был вернуться на базу не позднее 23:00, но задержался в ресторане до 0:30). Во втором случае Вендел пропустил почти месяц.

Так было не только в «Спортинге»: «Флуминенсе» тоже отстранял футболиста из-за опозданий. Перед одной из игр коуч Абель Брага сказал журналистам, что Вендел не сыграет из-за проблем с дисциплиной: «Проблема – только в его поведении. Он опаздывает каждый день. Я поднял его из молодежки, дал шанс в основе. Но теперь нужно что-то менять, дальше так не может продолжаться».

А какой он человек?

Весной 2020-го Вендел раздал 200 комплектов еды и товаров первой необходимости четырем общинам в Рио-де-Жанейро. «Я помню о своих корнях и знаю, как эти люди нуждаются в поддержке, особенно в период пандемии, когда многие из них остались без работы», – сказал футболист.

Вендел очень связан с мамой – после разговора с ней истории с опозданиями сократились.

«Конечно, когда я проигрываю, не круто приходить домой и слышать: «Почему ты сделал это? Почему ты этого не сделал?» В такие моменты мне нехорошо, но потом я успокаиваюсь и стараюсь анализировать все, что говорит мне мама», – отметил Вендел.

Что о нем говорят?

Российский президент португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков так охарактеризовал Вендела:

«По моему мнению, Вендел футболист с очень хорошими качествами и данными. Он придаст «Зениту» глубину состава и мощь – этот игрок достаточно габаритный для середины поля. На сегодняшний день он мотор «Спортинга», но не все игры проводит ровно. В некоторых матчах Вендел не настолько активен, как хотелось бы. Посмотрим, достаточно ли этого будет для питерцев. Бразилец уже четыре сезона выступает в «Спортинге», два из них на очень хорошем уровне. О нем много пишут и обсуждают. Но есть мнение, что он не дозрел для решения больших задач».

В 2017-м Венделом активно интересовался «ПСЖ» (парижане даже договорились с «Флу»), но позже у французов возникли проблемы с соблюдением правил финансового фэйр-плей, и игрока перехватил «Спортинг». Также интерес к бразильскому полузащитнику проявлял ЦСКА.

Transfermarkt оценивает Вендела в 12 млн евро. В прошедшем сезоне Примейры он провел 28 матчей, в которых забил три мяча, отдал два ассиста и заработал семь желтых карточек.

Во «Флуминенсе» Вендел был более результативен: в сезоне-2017 он отыграл в высшем дивизионе чемпионата Бразилии 33 матча, в которых оформил пять голов и две голевые передачи.

Один из перфомансов Вендела за «Флуминенсе» так впечатлил сммщиков клуба, что они составили в твиттере команду, состоящую исключительно из венделов.

Чемпионат России «Зенит» и «Спортинг» договорились о трансфере Вендела (Николо Скира) 03/10/2020 В 09:17