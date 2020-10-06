Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал несостоявшиеся переходы форварда Марио Манджукича и полузащитника Далера Кузяева.

– Почему не удалось подписать Далера Кузяева?

Чемпионат России Кузяев вернулся в «Зенит» 5 ЧАСОВ НАЗАД

– Я был очень рад познакомиться с отцом Далера. У нас был абсолютно конструктивный диалог. Мне жаль, что трансфер не случился. Мы его должны были подписать вчера. Велась реальная работа, мы считали, что переход позволит не только усилить состав нашей команды, но и даст постоянную практику игроку сборной. К сожалению, в один день все перевернулось. Так получилось, так бывает. Мы учтем на будущее, извлечем уроки.

– Появилась информация, что трансферу в «Локомотив» во многом помешал отец Кузяева.

– Это неправда. Я с огромным уважением отношусь к Адьяму, и считаю, что он делает все для того, чтобы помочь сыну. Завышенные требования игрока? Это неправда. Ни сам Далер, ни его отец не виноваты в том, что сделка с «Локомотивом» не состоялась.

Марио Манджукич Фото: Imago

– Манджукич был на самой вершине этого списка?

– Даже не среди первых, но среди реальных.

– Почему он в итоге так и не перешел в «Локомотив»? Главная причина?

– Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Договор был детально проработан нами и представителями игрока. Комментарии, которые появлялись от диванных специалистов, ничего кроме улыбки вызвать не могли. Иногда улыбки, а иногда и раскатов смеха. От истины эти заявления были весьма далеки.

– Так что было не так?

– Были пункты, которые ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта. Мы не смогли снять свои сомнения, хотя очень во многом пошли навстречу игроку и его представителям. Но в итоге решили не рисковать.

– Манджукич – закрытая история или можете вернуться к его кандидатуре в будущем?

– Посмотрим. У нас сохранились хорошие отношения. Шла долгая и конструктивная работа, это были переговоры не одного дня и даже не одной недели. С нашей стороны было огромное уважение к такому выдающемуся игроку. Начиная с тренерского штаба, и заканчивая аналитиками, скаутами, юристами. Конечно, мы хотели, чтобы Манджукич был в «Локомотиве».

Считали, что это было бы не только усилением команды в линии атаки, но и сильным ходом с точки зрения маркетинга. Безусловно, за Манджукичем следят. А мы заинтересованы в том, чтоб следили за игроками, выступающими в «Локомотиве». Это во многом помогло бы показать наших молодых ребят, которых в команде много. Но, к сожалению, этого не случилось. Ничего, это работа, движемся дальше, – цитирует Кикнадзе Sport24.

Трансферное окно в России открыто до 17 октября.

«Локомотив» занимает пятую строчку в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Чемпионат России Трансфер Манджукича в «Локомотив» под угрозой срыва из-за курса рубля (Арустамян) 26/09/2020 В 07:08