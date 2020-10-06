Агент Валерюс Мижигурскис, который представляет интересы защитника Николая Рассказова, рассказал о влиянии Заремы Салиховой на происходящее внутри «Спартака».

«Салихова – женщина, которая переживает за то, чтобы Леонида Арнольдовича не обманывали. Пытается контролировать всю финансовую составляющую в клубе. Человек, который переживает за дело мужа. Леонид Арнольдович – занятой человек, много дел. Зареме интересен футбол, она знает каждого футболиста. По тем футболистам, по которым заходил разговор, она довольно профессионально отвечала. С ней приятно общаться на футбольные темы.

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Как я понял, основная деятельность и то, чего она хочет добиться, – это стабилизация клуба, чтобы в нем не было финансовых махинаций. Чтобы не тырили мелочь по карманам? Там не совсем мелочь. Чтобы клуб не переплачивал, и если вещь стоит рубль, то заплатили бы рубль, а еще лучше – 90 копеек. Ларссон – ее кандидатура, его купили не за 12 или 14 миллионов», – приводит слова Мижигурскиса «РБ Спорт».

Агент рассказал о конфликте Рассказова с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

– Валерюс, как шли переговоры c предыдущим генеральным директором Томасом Цорном?

– В моем понимании переговоры – когда есть сроки и цифры, конкретное понимание. Со стороны Томаса я слышал только, что клуб заинтересован в игроке, что Коля входит в проект клуба. Все. Какие сроки, цифры – не было. Встреча с Томасом была в феврале, но через два дня возобновлялся чемпионат, я не хотел футболиста дергать – важно было, чтобы он достойно и хорошо отыграл эту часть чемпионата. Все, больше встреч с Томасом не было.

– Конкретные цифры обсуждались?

– Когда был гендиректор Измайлов. То предложение мы не приняли. С Цорном цифры не обсуждали – со стороны Томаса заинтересованности не чувствовал, со стороны руководства она была. Потом в ситуацию включился Леонид Арнольдович, он сделал конкретное предложение, но из-за пандемии я не мог прилететь в Россию. Как только все закончилось, мы встретились с Шамилем Газизовым, пообщались и подписали контракт. Газизову, который не разбрасывается деньгами, удается договориться за два дня с футболистом, который не играет и своим положением не может быть доволен. Томасу, когда футболист играл и был доволен, не удалось. А преподносилось так, что Рассказов рвач и хочет миллиарды. С человеком, который разбрасывался деньгами налево и направо, как писала пресса, не удалось договориться, а с тем, кто экономит, удалось. Так где логика?

Доменико Тедеско, «Спартак» Фото: Getty Images

– Томас не хотел видеть Рассказова в команде?

– Это очевидно. Почему? Могу только догадываться.

– Хотели привезти другого футболиста?

– По моей информации, Томас лоббировал одного игрока. Очень сильно лоббировал. После того как уволили Томаса, этого игрока стал лоббировать главный тренер. И когда главному тренеру сказали, что этого игрока в команде не будет, он подошел к Коле и сказал: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь».

– Как Рассказов отреагировал?

– Был в легком шоке.

– С клубом общались после этого?

– Да. Но тренер уперся и сказал: мне он не нужен.

Салихова – супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна.

1 октября 2020 года Рассказов, права на которого принадлежат «Спартаку», перешел на правах аренды в тульский «Арсенал».

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