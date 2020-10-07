«Зенит»
Пришли
|Откуда
|з. Деян Ловрен
|«Ливерпуль», 12 млн
|п. Вендел
|«Спортинг», 20,3 млн
Ушли
|Куда
|п. Эрнани
|«Парма», 4,48 млн
|н. Александр Кокорин
|Свободный агент
|з. Бранислав Иванович
|Свободный агент
|п. Олег Шатов
|Свободный агент
|з. Игорь Смольников
|Свободный агент
|п. Эмилиано Ригони
|«Эльче», неизвестно
|з. Эмануэль Маммана
|«Сочи», аренда
«Локомотив»
Пришли
|Откуда
|н. Зе Луиш
|«Порту», 7 млн
|п. Франсуа Камано
|«Бордо», 5,5 млн
|н. Виталий Лисакович
|«Шахтер» Солигорск, 1,1 млн
|п. Жасур Жалолиддинов
|«Бунёдкор», 900 тыс
|з. Виталий Лысцов
|«Крылья Советов», 800 тыс
|з. Слободан Райкович
|Свободный агент
Ушли
|Куда
|п. Алексей Миранчук
|«Аталанта», 14,5 млн
|з. Тимофей Маргасов
|Свободный агент
|в. Никита Медведев
|Свободный агент
|з. Бенедикт Хёведес
|Завершил карьеру
|п. Александр Коломейцев
|Завершил карьеру
|н. Джефферсон Фарфан
|Свободный агент
|з. Брайан Идову
|«Химки», аренда
|з. Соломон Кверквелия
|«Ротор», аренда
ЦСКА
Пришли
|Откуда
|п. Чидера Эджуке
|«Херенвен», 11,5 млн
|н. Адольфо Гайч
|«Сан Лоренсо», 8,5 млн
|з. Бруно Фукс
|«Интернасьонал», 8 млн
|п. Бахтияр Зайнутдинов
|«Ростов», 2 млн
|н. Гоча Гогричиани
|Свободный агент
Ушли
|Куда
|н. Тимур Жамалетдинов
|«Уфа», 270 тыс
|п. Хетаг Хосонов
|«Алания», 230 тыс
|н. Лассана Н’Диайе
|«Эскильстуна», аренда
|п. Яка Бийол
|«Ганновер», аренда
|в. Илья Помазун
|«Урал», аренда
|з. Седрик Гогуа
|«Ротор», аренда
«Краснодар»
Пришли
|Откуда
|з. Евгений Чернов
|«Ростов», 3 млн
|н. Евгений Марков
|«Динамо», 500 тыс
|з. Игорь Смольников
|Свободный агент
|в. Евгений Городов
|Свободный агент
Ушли
|Куда
|п. Артем Голубев
|«Уфа», 700 тыс
|з. Алексей Грицаенко
|Свободный агент
|в. Станислав Крицюк
|Свободный агент
|п. Мануэл Фернандеш
|Свободный агент
|з. Йон Гудни Фьолусон
|Свободный агент
|з. Урош Спайич
|«Фейенорд», аренда
|п. Илья Жигулев
|«Ротор», аренда
«Ростов»
Пришли
|Откуда
|н. Давид Тосевски
|«Работнички», 1 млн
|п. Кенто Хашимото
|«Токио», 800 тыс
|н. Владимир Обухов
|«Тамбов», 700 тыс
|з. Константин Ковалев
|«Авангард», 65 тыс
|з. Александр Павловец
|Свободный агент
|з. Александр Смирнов
|Свободный агент
|н. Дмитрий Полоз
|Свободный агент
Ушли
|Куда
|н. Элдор Шомуродов
|«Дженоа», 7,5 млн
|з. Евгений Чернов
|«Краснодар», 3 млн
|п. Бахтияр Зайнутдинов
|ЦСКА, 2 млн
|з. Александр Зуев
|«Рубин», 1,5 млн
|п. Антон Салетрос
|«Сарпсборг», 350 тыс
|н. Бьорн Сигурдарсон
|Свободный агент
|п. Ивелин Попов
|Свободный агент
|п. Саид Эззатоллахи
|Свободный агент
|н. Видар Эрн Кьяртанссон
|Свободный агент
|з. Данила Ведерников
|«Волгарь», аренда
|з. Александр Смирнов
|«Оренбург», аренда
|з. Константин Плиев
|«Уфа», аренда
|з. Константин Ковалев
|«Балтика», аренда
|н. Данила Прошляков
|«Торпедо», аренда
|н. Александр Саплинов
|«Ротор», аренда
«Динамо»
Пришли
|Откуда
|п. Никола Моро
|«Динамо Загреб», 8,5 млн
|п. Даниил Фомин
|«Уфа», 3,5 млн
|н. Слай
|«Уфа», 2 млн
|п. Даниил Лесовой
|«Арсенал» Т, 1,8 млн
Ушли
|Куда
|н. Максимилиан Филипп
|«Вольфсбург», аренда
|н. Евгений Марков
|«Краснодар», 500 тыс
|з. Тони Шуньич
|«Бейцзин Гоань», 350 тыс
|н. Николай Обольский
|Свободный агент
|н. Кирилл Панченко
|Свободный агент
|з. Владимир Рыков
|Свободный агент
|п. Жоаозиньо
|Свободный агент
|п. Артур Юсупов
|Свободный агент
|п. Федор Черных
|Свободный агент
|п. Роман Нойштедтер
|Без клуба
|п. Антон Соснин
|Без клуба
|п. Данил Липовой
|«Химки», аренда
|п. Мигель Кардозу
|«Белененсеш», аренда
«Уфа»
Пришли
|Откуда
|п. Артем Голубев
|«Краснодар», 700 тыс
|н. Тимур Жамалетдинов
|ЦСКА, 270 тыс
|п. Владислав Камилов
|«СКА-Хабаровск», 270 тыс
|з. Олег Данченко
|«Рубин», аренда
|з. Сергей Бородин
|«Краснодар-2», аренда
|п. Ахмед Алибеков
|«Динамо» Киев, аренда
|з. Константин Плиев
|«Ростов», аренда
Ушли
|Куда
|п. Даниил Фомин
|«Динамо» М, 3,5 млн
|н. Слай
|«Динамо» М, 2 млн
|п. Остон Урунов
|«Спартак» М, 1,5 млн
|з. Йонуц Неделчару
|АЕК, 550 тыс
|н. Андрес Вомбергар
|«Олимпия», 450 тыс
|п. Андрей Батютин
|Свободный агент
|н. Андрей Козлов
|Свободный агент
|з. Александр Пуцко
|Свободный агент
«Арсенал» Тула
Пришли
|Откуда
|п. Даниил Лесовой
|«Зенит», 600 тыс
|з. Тарас Бурлак
|Свободный агент
|з. Николай Рассказов
|«Динамо» Киев, аренда
|п. Мохаммед Кадири
|«Спартак», аренда
|п. Александр Ломовицкий
|«Спартак», аренда
Ушли
|Куда
|п. Даниил Лесовой
|«Динамо» М, 1,8 млн
|н. Александру Тудорие
|«Крайова», аренда
|з. Бакари Коне
|Без клуба
|п. Кантемир Берхамов
|Без клуба
|з. Виктор Альварес
|Без клуба
|в. Юрий Лодыгин
|Без клуба
|з. Максим Володько
|Без клуба
|п. Ламек Банда
|«Маккаби Нетания», аренда
«Спартак»
Пришли
|Откуда
|н. Александр Соболев
|«Крылья Советов», 4,5 млн
|п. Остон Урунов
|«Уфа», 1,5 млн
|н. Александр Кокорин
|Свободный агент
Ушли
|Куда
|п. Гус Тиль
|«Фрайбург», аренда
|п. Резиуан Мирзов
|«Химки», аренда
|п. Лоренцо Мельгарехо
|Свободный агент
|п. Артем Тимофеев
|«Ахмат», аренда
|п. Александр Ломовицкий
|«Арсенал» Тула, аренда
|н. Георгий Мелкадзе
|«Ахмат», аренда
|з. Николай Рассказов
|«Арсенал» Тула, аренда
«Рубин»
Пришли
|Откуда
|п. Хван Инбом
|«Ванкувер», 2,5 млн
|п. Оливер Абильдгор
|«Ольборг», 2 млн
|з. Александр Зуев
|«Ростов», 1,5 млн
|в. Никита Медведев
|Свободный агент
|з. Георгий Зотов
|Свободный агент
|п. Олег Шатов
|Свободный агент
|н. Кирилл Косарев
|Свободный агент
|н. Джордже Деспотович
|Свободный агент
|з. Михаил Меркулов
|Свободный агент
Ушли
|Куда
|п. Николай Кипиани
|Свободный агент
|н. Бека Микелтадзе
|Свободный агент
|п. Вячеслав Подберезкин
|Свободный агент
|п. Зурико Давиташвили
|«Ротор», аренда
|з. Олег Данченко
|«Уфа», аренда
|н. Артур Сагитов
|«Волгарь», аренда
|з. Владимир Гранат
|Без клуба
|з. Данил Степанов
|«Ротор», аренда
|в. Алексей Городовой
|«Велес», аренда
|п. Камил Закиров
|«Минск», аренда
«Урал»
Пришли
|Откуда
|п. Бранко Йовичич
|«Црвена Звезда», 300 тыс
|н. Давид Караев
|КамАЗ, 260 тыс
|з. Стефан Страннберг
|Свободный агент
|п. Алексей Евсеев
|Свободный агент
|п. Вячеслав Подберезкин
|Свободный агент
|з. Владимир Рыков
|Свободный агент
|п. Даниэль Мишкич
|«Оренбург», неизвестно
|в. Илья Помазун
|ЦСКА, аренда
Ушли
|Куда
|з. Михаил Меркулов
|Свободный агент
|п. Александр Ломакин
|Свободный агент
|п. Никита Глушков
|Свободный агент
|з. Мацей Вилюш
|Свободный агент
|п. Михал Кухарчик
|Свободный агент
|п. Петрус Бумаль
|Свободный агент
|п. Марко Араторе
|Свободный агент
|з. Вараздат Хароян
|Свободный агент
|п. Николай Димитров
|Завершил карьеру
|н. Павел Погребняк
|Без клуба
|п. Артем Фидлер
|Завершил карьеру
|з. Исламхан Насыров
|«Оренбург», аренда
|з. Артем Мамин
|«Оренбург», аренда
|н. Артем Юсупов
|«Оренбург», аренда
|з. Шамсиддин Шанбиев
|Без клуба
«Сочи»
Пришли
|Откуда
|п. Данил Пруцев
|«Крылья Советов», 900 тыс
|з. Тимофей Маргасов
|Свободный агент
|п. Жоаозиньо
|Свободный агент
|п. Ивелин Попов
|Свободный агент
|п. Артур Юсупов
|Свободный агент
|п. Александр Руденко
|«Спартак», аренда
|з. Сергей Терехов
|«Оренбург», аренда
|з. Эмануэль Маммана
|«Зенит», аренда
Ушли
|Куда
|п. Душан Лагатор
|Свободный агент
|н. Александр Карапетян
|Свободный агент
|н. Дмитрий Полоз
|Свободный агент
|з. Адиль Рами
|Свободный агент
|п. Джанелли Имбула
|Без клуба
|з. Павел Шакуро
|«Иртыш», аренда
|п. Павел Рябоконь
|Без клуба
|з. Игорь Юрганов
|«Балтика», аренда
«Ахмат»
Пришли
|Откуда
|з. Мирослав Богосавач
|«Чукарички», 500 тыс
|п. Артем Полярус
|«Химки», 330 тыс
|з. Александр Пуцко
|Свободный агент
|з. Марат Быстров
|Свободный агент
|п. Амир Адуев
|«Монпелье», неизвестно
|в. Георгий Шелиа
|«Тамбов», неизвестно
|н. Георгий Мелкадзе
|«Спартак», аренда
|п. Артем Тимофеев
|«Спартак», аренда
Ушли
|Куда
|п. Дамиан Шиманьский
|АЕК, 1,3 млн
|з. Магомед Мусалов
|Свободный агент
|п. Денис Глушаков
|Свободный агент
|в. Евгений Городов
|Свободный агент
|п. Михаил Гащенков
|Свободный агент
|п. Конрад Михаляк
|«Ризерспор», аренда
|п. Роланд Гиголаев
|Без клуба
|п. Раванелли
|«Атлетико Пар», аренда
|п. Магомед Митришев
|«Чайка», аренда
«Тамбов»
Пришли
|Откуда
|в. Сергей Рыжиков
|Свободный агент
|з. Вараздат Хароян
|Свободный агент
|з. Зураб Гигашвили
|Свободный агент
|з. Алексей Грицаенко
|Свободный агент
|з. Никита Чичерин
|Свободный агент
|н. Александр Карапетян
|Свободный агент
|п. Виталий Балашов
|Свободный агент
|н. Кирилл Панченко
|Свободный агент
|н. Амур Калмыков
|Свободный агент
|з. Александр Головня
|«Родина», аренда
|н. Герман Онугха
|«Краснодар-2», аренда
|п. Себастьен Тилль
|«Нидеркорн», аренда
Ушли
|Куда
|н. Владимир Обухов
|«Ростов», 700 тыс
|з. Андрей Яковлев
|Свободный агент
|в. Владимир Сугробов
|Свободный агент
|п. Вагиз Галиулин
|Свободный агент
|н. Амир Калмыков
|Свободный агент
|н. Хасан Мамтов
|Свободный агент
|в. Георгий Шелия
|«Ахмат», неизвестный
|п. Ишхан Гелоян
|Без клуба
|п. Евгений Рагулкин
|Без клуба
|п. Евгений Саламатов
|Без клуба
|н. Артем Федчук
|«НН», аренда
|н. Артем Архипов
|«Солигорск», аренда
|п. Суллей Мунири
|Без клуба
«Ротор»
Пришли
|Откуда
|в. Йосип Кондрич
|«Истра», 122 тыс
|з. Валерий Пошивалин
|Свободный агент
|з. Патрисио Матрикарди
|Свободный агент
|з. Армен Манучарян
|Свободный агент
|п. Жано Ананидзе
|Свободный агент
|в. Александр Добвня
|Свободный агент
|з. Олег Кожемякин
|Свободный агент
|н. Бека Микелтадзе
|Свободный агент
|п. Николай Кипиани
|Свободный агент
|п. Кирилл Колесниченко
|«Кайрат», аренда
|з. Соломон Кверквелия
|«Локо», аренда
|п. Зураб Давиташвили
|«Рубин», аренда
|н. Александр Саплинов
|«Ростов», аренда
|з. Седрик Гогуа
|ЦСКА, аренда
|п. Илья Жигулев
|«Краснодар», аренда
|з. Данил Степанов
|«Рубин», аренда
|н. Фламарион Жуниор
|«Динамо» Батуми, аренда
Ушли
|Куда
|п. Альберт Шарипов
|Свободный агент
|з. Валерий Пошивалин
|Свободный агент
|п. Мухаммад Султонов
|Свободный агент
|п. Алексей Евсеев
|Свободный агент
|п. Денис Ткачук
|Свободный агент
|п. Даниил Полубояринов
|Свободный агент
|з. Илья Ионов
|Свободный агент
|н. Эдуард Булия
|Свободный агент
|н. Анзор Саная
|Свободный агент
|п. Артем Самсонов
|Свободный агент
|п. Артем Попов
|Свободный агент
|в. Даниил Авдушкин
|Свободный агент
|п. Азим Фатуллаев
|Свободный агент
|з. Виталий Денисов
|Свободный агент
|з. Антон Пускунов
|Свободный агент
|в. Юрий Нестеренко
|Без клуба
|з. Игорь Удалый
|Без клуба
|п. Жано Ананидзе
|Без клуба
«Химки»
Пришли
|Откуда
|н. Николай Сигневич
|Свободный агент
|п. Исламбек Куат
|Свободный агент
|п. Денис Глушаков
|Свободный агент
|з. Брайан Идову
|«Локомотив», аренда
|п. Данил Липовой
|«Динамо», аренда
|п. Александр Ломовицкий
|«Спартак», аренда
|п. Илья Воробьев
|«Зенит», аренда
|п. Резиуан Мирзов
|«Спартак», аренда
Ушли
|Куда
|п. Артем Полярус
|«Ахмат», 330 тыс
|н. Дмитрий Каменьщиков
|Свободный агент
|п. Алексей Скворцов
|Свободный агент
|п. Андрей Мендель
|Свободный агент
|н. Дмитрий Барков
|Свободный агент
|з. Александр Смирнов
|Свободный агент
|з. Егор Прошкин
|Свободный агент
|п. Никита Маляров
|Свободный агент