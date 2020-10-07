«Зенит»

Пришли

Чемпионат России
⚡️Евсеев по собственному желанию покинул «Уфу»
30 МИНУТ НАЗАД
Откуда
з. Деян Ловрен«Ливерпуль», 12 млн
п. Вендел«Спортинг», 20,3 млн

Ушли

Куда
п. Эрнани«Парма», 4,48 млн
н. Александр КокоринСвободный агент
з. Бранислав ИвановичСвободный агент
п. Олег ШатовСвободный агент
з. Игорь Смольников Свободный агент
п. Эмилиано Ригони«Эльче», неизвестно
з. Эмануэль Маммана«Сочи», аренда

«Локомотив»

Пришли

Откуда
н. Зе Луиш«Порту», 7 млн
п. Франсуа Камано«Бордо», 5,5 млн
н. Виталий Лисакович«Шахтер» Солигорск, 1,1 млн
п. Жасур Жалолиддинов«Бунёдкор», 900 тыс
з. Виталий Лысцов«Крылья Советов», 800 тыс
з. Слободан РайковичСвободный агент

Ушли

Куда
п. Алексей Миранчук«Аталанта», 14,5 млн
з. Тимофей МаргасовСвободный агент
в. Никита МедведевСвободный агент
з. Бенедикт ХёведесЗавершил карьеру
п. Александр КоломейцевЗавершил карьеру
н. Джефферсон ФарфанСвободный агент
з. Брайан Идову«Химки», аренда
з. Соломон Кверквелия«Ротор», аренда

ЦСКА

Пришли

Откуда
п. Чидера Эджуке«Херенвен», 11,5 млн
н. Адольфо Гайч«Сан Лоренсо», 8,5 млн
з. Бруно Фукс«Интернасьонал», 8 млн
п. Бахтияр Зайнутдинов«Ростов», 2 млн
н. Гоча ГогричианиСвободный агент

Ушли

Куда
н. Тимур Жамалетдинов«Уфа», 270 тыс
п. Хетаг Хосонов«Алания», 230 тыс
н. Лассана Н’Диайе«Эскильстуна», аренда
п. Яка Бийол«Ганновер», аренда
в. Илья Помазун«Урал», аренда
з. Седрик Гогуа«Ротор», аренда

«Краснодар»

Пришли

Откуда
з. Евгений Чернов«Ростов», 3 млн
н. Евгений Марков«Динамо», 500 тыс
з. Игорь СмольниковСвободный агент
в. Евгений ГородовСвободный агент

Ушли

Куда
п. Артем Голубев«Уфа», 700 тыс
з. Алексей ГрицаенкоСвободный агент
в. Станислав КрицюкСвободный агент
п. Мануэл ФернандешСвободный агент
з. Йон Гудни ФьолусонСвободный агент
з. Урош Спайич«Фейенорд», аренда
п. Илья Жигулев«Ротор», аренда

«Ростов»

Пришли

Откуда
н. Давид Тосевски «Работнички», 1 млн
п. Кенто Хашимото«Токио», 800 тыс
н. Владимир Обухов«Тамбов», 700 тыс
з. Константин Ковалев«Авангард», 65 тыс
з. Александр ПавловецСвободный агент
з. Александр СмирновСвободный агент
н. Дмитрий ПолозСвободный агент

Ушли

Куда
н. Элдор Шомуродов«Дженоа», 7,5 млн
з. Евгений Чернов«Краснодар», 3 млн
п. Бахтияр ЗайнутдиновЦСКА, 2 млн
з. Александр Зуев«Рубин», 1,5 млн
п. Антон Салетрос«Сарпсборг», 350 тыс
н. Бьорн СигурдарсонСвободный агент
п. Ивелин ПоповСвободный агент
п. Саид ЭззатоллахиСвободный агент
н. Видар Эрн КьяртанссонСвободный агент
з. Данила Ведерников«Волгарь», аренда
з. Александр Смирнов«Оренбург», аренда
з. Константин Плиев«Уфа», аренда
з. Константин Ковалев«Балтика», аренда
н. Данила Прошляков«Торпедо», аренда
н. Александр Саплинов«Ротор», аренда

«Динамо»

Пришли

Откуда
п. Никола Моро«Динамо Загреб», 8,5 млн
п. Даниил Фомин«Уфа», 3,5 млн
н. Слай«Уфа», 2 млн
п. Даниил Лесовой«Арсенал» Т, 1,8 млн

Ушли

Куда
н. Максимилиан Филипп«Вольфсбург», аренда
н. Евгений Марков«Краснодар», 500 тыс
з. Тони Шуньич«Бейцзин Гоань», 350 тыс
н. Николай ОбольскийСвободный агент
н. Кирилл ПанченкоСвободный агент
з. Владимир РыковСвободный агент
п. ЖоаозиньоСвободный агент
п. Артур ЮсуповСвободный агент
п. Федор ЧерныхСвободный агент
п. Роман НойштедтерБез клуба
п. Антон СоснинБез клуба
п. Данил Липовой«Химки», аренда
п. Мигель Кардозу«Белененсеш», аренда

«Уфа»

Пришли

Откуда
п. Артем Голубев«Краснодар», 700 тыс
н. Тимур ЖамалетдиновЦСКА, 270 тыс
п. Владислав Камилов«СКА-Хабаровск», 270 тыс
з. Олег Данченко«Рубин», аренда
з. Сергей Бородин«Краснодар-2», аренда
п. Ахмед Алибеков«Динамо» Киев, аренда
з. Константин Плиев«Ростов», аренда

Ушли

Куда
п. Даниил Фомин«Динамо» М, 3,5 млн
н. Слай«Динамо» М, 2 млн
п. Остон Урунов«Спартак» М, 1,5 млн
з. Йонуц НеделчаруАЕК, 550 тыс
н. Андрес Вомбергар«Олимпия», 450 тыс
п. Андрей БатютинСвободный агент
н. Андрей КозловСвободный агент
з. Александр ПуцкоСвободный агент

«Арсенал» Тула

Пришли

Откуда
п. Даниил Лесовой«Зенит», 600 тыс
з. Тарас БурлакСвободный агент
з. Николай Рассказов«Динамо» Киев, аренда
п. Мохаммед Кадири«Спартак», аренда
п. Александр Ломовицкий«Спартак», аренда

Ушли

Куда
п. Даниил Лесовой«Динамо» М, 1,8 млн
н. Александру Тудорие«Крайова», аренда
з. Бакари КонеБез клуба
п. Кантемир БерхамовБез клуба
з. Виктор АльваресБез клуба
в. Юрий ЛодыгинБез клуба
з. Максим ВолодькоБез клуба
п. Ламек Банда«Маккаби Нетания», аренда

«Спартак»

Пришли

Откуда
н. Александр Соболев«Крылья Советов», 4,5 млн
п. Остон Урунов«Уфа», 1,5 млн
н. Александр КокоринСвободный агент

Ушли

Куда
п. Гус Тиль«Фрайбург», аренда
п. Резиуан Мирзов«Химки», аренда
п. Лоренцо МельгарехоСвободный агент
п. Артем Тимофеев«Ахмат», аренда
п. Александр Ломовицкий«Арсенал» Тула, аренда
н. Георгий Мелкадзе«Ахмат», аренда
з. Николай Рассказов«Арсенал» Тула, аренда

«Рубин»

Пришли

Откуда
п. Хван Инбом«Ванкувер», 2,5 млн
п. Оливер Абильдгор«Ольборг», 2 млн
з. Александр Зуев«Ростов», 1,5 млн
в. Никита МедведевСвободный агент
з. Георгий ЗотовСвободный агент
п. Олег ШатовСвободный агент
н. Кирилл КосаревСвободный агент
н. Джордже ДеспотовичСвободный агент
з. Михаил МеркуловСвободный агент

Ушли

Куда
п. Николай КипианиСвободный агент
н. Бека МикелтадзеСвободный агент
п. Вячеслав ПодберезкинСвободный агент
п. Зурико Давиташвили«Ротор», аренда
з. Олег Данченко«Уфа», аренда
н. Артур Сагитов«Волгарь», аренда
з. Владимир ГранатБез клуба
з. Данил Степанов«Ротор», аренда
в. Алексей Городовой«Велес», аренда
п. Камил Закиров«Минск», аренда

«Урал»

Пришли

Откуда
п. Бранко Йовичич«Црвена Звезда», 300 тыс
н. Давид КараевКамАЗ, 260 тыс
з. Стефан СтраннбергСвободный агент
п. Алексей ЕвсеевСвободный агент
п. Вячеслав ПодберезкинСвободный агент
з. Владимир РыковСвободный агент
п. Даниэль Мишкич«Оренбург», неизвестно
в. Илья ПомазунЦСКА, аренда

Ушли

Куда
з. Михаил МеркуловСвободный агент
п. Александр ЛомакинСвободный агент
п. Никита ГлушковСвободный агент
з. Мацей ВилюшСвободный агент
п. Михал КухарчикСвободный агент
п. Петрус БумальСвободный агент
п. Марко АратореСвободный агент
з. Вараздат ХароянСвободный агент
п. Николай ДимитровЗавершил карьеру
н. Павел ПогребнякБез клуба
п. Артем ФидлерЗавершил карьеру
з. Исламхан Насыров«Оренбург», аренда
з. Артем Мамин«Оренбург», аренда
н. Артем Юсупов«Оренбург», аренда
з. Шамсиддин ШанбиевБез клуба

«Сочи»

Пришли

Откуда
п. Данил Пруцев«Крылья Советов», 900 тыс
з. Тимофей МаргасовСвободный агент
п. ЖоаозиньоСвободный агент
п. Ивелин ПоповСвободный агент
п. Артур ЮсуповСвободный агент
п. Александр Руденко«Спартак», аренда
з. Сергей Терехов«Оренбург», аренда
з. Эмануэль Маммана«Зенит», аренда

Ушли

Куда
п. Душан ЛагаторСвободный агент
н. Александр КарапетянСвободный агент
н. Дмитрий ПолозСвободный агент
з. Адиль РамиСвободный агент
п. Джанелли ИмбулаБез клуба
з. Павел Шакуро«Иртыш», аренда
п. Павел РябоконьБез клуба
з. Игорь Юрганов«Балтика», аренда

«Ахмат»

Пришли

Откуда
з. Мирослав Богосавач«Чукарички», 500 тыс
п. Артем Полярус«Химки», 330 тыс
з. Александр ПуцкоСвободный агент
з. Марат БыстровСвободный агент
п. Амир Адуев«Монпелье», неизвестно
в. Георгий Шелиа«Тамбов», неизвестно
н. Георгий Мелкадзе«Спартак», аренда
п. Артем Тимофеев«Спартак», аренда

Ушли

Куда
п. Дамиан ШиманьскийАЕК, 1,3 млн
з. Магомед МусаловСвободный агент
п. Денис ГлушаковСвободный агент
в. Евгений ГородовСвободный агент
п. Михаил ГащенковСвободный агент
п. Конрад Михаляк«Ризерспор», аренда
п. Роланд ГиголаевБез клуба
п. Раванелли«Атлетико Пар», аренда
п. Магомед Митришев«Чайка», аренда

«Тамбов»

Пришли

Откуда
в. Сергей РыжиковСвободный агент
з. Вараздат ХароянСвободный агент
з. Зураб ГигашвилиСвободный агент
з. Алексей ГрицаенкоСвободный агент
з. Никита ЧичеринСвободный агент
н. Александр КарапетянСвободный агент
п. Виталий БалашовСвободный агент
н. Кирилл ПанченкоСвободный агент
н. Амур КалмыковСвободный агент
з. Александр Головня«Родина», аренда
н. Герман Онугха«Краснодар-2», аренда
п. Себастьен Тилль«Нидеркорн», аренда

Ушли

Куда
н. Владимир Обухов«Ростов», 700 тыс
з. Андрей ЯковлевСвободный агент
в. Владимир СугробовСвободный агент
п. Вагиз ГалиулинСвободный агент
н. Амир КалмыковСвободный агент
н. Хасан МамтовСвободный агент
в. Георгий Шелия«Ахмат», неизвестный
п. Ишхан ГелоянБез клуба
п. Евгений РагулкинБез клуба
п. Евгений СаламатовБез клуба
н. Артем Федчук«НН», аренда
н. Артем Архипов«Солигорск», аренда
п. Суллей МунириБез клуба

«Ротор»

Пришли

Откуда
в. Йосип Кондрич«Истра», 122 тыс
з. Валерий ПошивалинСвободный агент
з. Патрисио МатрикардиСвободный агент
з. Армен МанучарянСвободный агент
п. Жано АнанидзеСвободный агент
в. Александр ДобвняСвободный агент
з. Олег КожемякинСвободный агент
н. Бека МикелтадзеСвободный агент
п. Николай КипианиСвободный агент
п. Кирилл Колесниченко«Кайрат», аренда
з. Соломон Кверквелия«Локо», аренда
п. Зураб Давиташвили«Рубин», аренда
н. Александр Саплинов«Ростов», аренда
з. Седрик ГогуаЦСКА, аренда
п. Илья Жигулев«Краснодар», аренда
з. Данил Степанов«Рубин», аренда
н. Фламарион Жуниор«Динамо» Батуми, аренда

Ушли

Куда
п. Альберт ШариповСвободный агент
з. Валерий ПошивалинСвободный агент
п. Мухаммад СултоновСвободный агент
п. Алексей ЕвсеевСвободный агент
п. Денис ТкачукСвободный агент
п. Даниил ПолубояриновСвободный агент
з. Илья ИоновСвободный агент
н. Эдуард БулияСвободный агент
н. Анзор СанаяСвободный агент
п. Артем СамсоновСвободный агент
п. Артем ПоповСвободный агент
в. Даниил АвдушкинСвободный агент
п. Азим ФатуллаевСвободный агент
з. Виталий ДенисовСвободный агент
з. Антон ПускуновСвободный агент
в. Юрий НестеренкоБез клуба
з. Игорь УдалыйБез клуба
п. Жано АнанидзеБез клуба

«Химки»

Пришли

Откуда
н. Николай СигневичСвободный агент
п. Исламбек КуатСвободный агент
п. Денис ГлушаковСвободный агент
з. Брайан Идову«Локомотив», аренда
п. Данил Липовой«Динамо», аренда
п. Александр Ломовицкий«Спартак», аренда
п. Илья Воробьев«Зенит», аренда
п. Резиуан Мирзов«Спартак», аренда

Ушли

Куда
п. Артем Полярус«Ахмат», 330 тыс
н. Дмитрий КаменьщиковСвободный агент
п. Алексей СкворцовСвободный агент
п. Андрей МендельСвободный агент
н. Дмитрий БарковСвободный агент
з. Александр СмирновСвободный агент
з. Егор ПрошкинСвободный агент
п. Никита МаляровСвободный агент

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