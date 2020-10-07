У РПЛ и мэрии Москвы возникли вопросы к посещаемости встречи – официально было заявлено 17150 зрителей при максимальной вместимости в 45360 мест, но фото- и видеоматериалы с игры заставили функционеров усомниться в правдивости информации от «Спартака».

Как сообщает РБК со ссылкой на источники в мэрии Москвы, «Открытие Арену» закроют на срок от 30 до 90 дней из-за нарушения требований безопасности, связанных с коронавирусом. Точный срок наказания определит Роспотребнадзор, но, скорее всего, он будет ближе к максимальному. «Я не знаю, откуда это взяли. Есть данные о продаже. Какое-то спланированное давление идет на нас непонятно зачем», – приводит источник слова Леонида Федуна.