«Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла химия. Изменились настроение, ожидания. Я уношу с собой из «Уфы» память о всем хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны. И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне. Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время», – написал Евсеев в инстаграме.