Вадим Евсеев объявил об уходе с поста главного тренера «Уфы».

«Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла химия. Изменились настроение, ожидания. Я уношу с собой из «Уфы» память о всем хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны. И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне. Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время», – написал Евсеев в инстаграме.

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  • Евсеев пришел в клуб в марте 2019 года.
  • В текущее ТО клуб заработал 8 млн евро на продажах, но потратил на рынке всего 1,24 млн.
  • «Уфа» занимает 15-е место в таблице РПЛ.

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