В начале июля «Спартак» уволил гендиректора Томаса Цорна и быстро назначил на эту должность Шамиля Газизова – человека, который собирал «Уфу» по молекулам. Москвичей вообще не парило, что они прямо на финише выдирают ключевого менеджера у прямого конкурента: Федун легко забыл об этике, ведь «Спартак» чуть не выпал из топ-10 РПЛ.

Все решал последний тур: проиграв «Рубину», красно-белые приползли бы десятыми и повторили антирекорд 2003 года. Перед матчем у всех инсайдеров была одна информация: если Тедеско отдаст три очка, Газизов заберет из родной «Уфы» Евсеева и будет строить сильный «Спартак». Теория не подтвердилась: Доменико прибил Слуцкого на выезде, закончил на терпимом седьмом месте и сохранил должность. Евсеев тоже остался в «Уфе» и твердил, что будет сражаться, даже если у него заберут всех лидеров.

Чемпионат России ⚡️Евсеев по собственному желанию покинул «Уфу» 31 МИНУТУ НАЗАД

Вадим Евсеев руководит игроками «Уфы» Фото: Getty Images

Реальность оказалась гиперсуровой. Вадим потерял Фомина и Урунова, не получил толкового усиления, но бодрился и обещал сражаться. Настоящий махач в новом сезоне случился только один раз: «Уфу» смертельно обидели разговоры о том, что она фарм-клуб «Спартака», и бывший клуб Газизова удержал домашнюю ничью. Остальное – совсем тоска: три разгрома за десять туров, один гол в пяти последних играх, худшая разница в РПЛ и заслуженная депортация в зону вылета.

В крахе «Уфы» однозначно виновато пассивное руководство, но из Башкирии упорно летели инсайды примерно одного плана. Говорили, что после ухода Газизова Евсеев слегка потерял берега: стал резким, дерганым, отрешенным – короче, потерял раздевалку. Параллельно Вадим занялся раскруткой инстаграма: понятно, что за контент там отвечает жена Татьяна, но посты в последнее время появлялись абсурдно часто. Вот Евсеев работает за ноутбуком, вот цитирует мудрого философа, вот прилетел к супруге, а вот встретился с боссами «Уфы» и еще какими-то чиновниками.

Все подписи к снимкам крайне жизнеутверждающие и правильные, но не покидало ощущение: Евсеев элементарно продает себя. Его команда плюхнулась в подземелье РПЛ, а Вадим Валентинович сыпал афоризмами и сдержанно улыбался в объектив – как будто мыслями он был уже не в Уфе.

Судя по всему, коуча добила недавняя продажа Неделчару в АЕК: без этого защитника разгромов станет еще больше, а равноценную замену ждать просто наивно. В «Уфе» явно рассчитывали, что сверхоборонительная тактика сработает с любым составом, но Евсеев за 10 туров осознал: нет, дальше так нельзя – есть риск плюхнуться в ФНЛ. Поэтому Вадим поступил по совести: подал в отставку, чтобы не утонуть окончательно.

Теперь авторы телеграм-каналов (например, Василий Уткин) предсказывают, что Евсеева позовут в «Локо» – надо лишь дождаться, когда у Николича все развалится. Но пора взглянуть на ситуацию трезво: нынешний «Локомотив» по части философии мало чем отличается от праймовой «Уфы». Москвичи тоже крайне редко пропускают, тоже копят унылые минимальные победы – так зачем менять Николича на тренера того же формата?

У Вадима есть лишь один глобальный плюс по сравнению с Марко – приятный и ламповый инстаграм. Кажется, теперь понятно, почему Евсеев начал вести его с такой пулеметной активностью.

Чемпионат России «Что происходит-то?» Глава Башкортостана встретился с игроками «Уфы» 03/10/2020 В 05:20