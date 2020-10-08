Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение КДК РФС закрыть один из секторов на «Открытие Арене» сроком на один матч.
Во время игры 10-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» на фанатской трибуне красно-белых появился баннер, посвященный общественному деятелю Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак. На полотне присутствовала руна.
«Закрытие трибуны из-за руны? Мы работаем над тем, чтобы найти человека. Эта руна провисела всего две минуты. Человек повесил и убежал. Служба безопасности быстро ее убрала, но факт наличия руны не скрываем. Что касается суда, тут без комментариев», – приводит слова Газизова «Чемпионат».
- Тесак, который стал известен благодаря взглядам неонацистского толка и ряду проектов, которые он курировал (самый известный – «Оккупай-педофиляй»), 16 сентября 2020 года был найден мертвым в камере СИЗО №3 в Челябинске.
- Согласно официальной версии, причиной смерти Марцинкевича стало самоубийство. Защита семьи активиста настаивает на версии о его насильственной смерти.
(Фото: РИА «Новости» )