Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение КДК РФС закрыть один из секторов на «Открытие Арене» сроком на один матч.

Во время игры 10-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» на фанатской трибуне красно-белых появился баннер, посвященный общественному деятелю Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак. На полотне присутствовала руна.

«Закрытие трибуны из-за руны? Мы работаем над тем, чтобы найти человека. Эта руна провисела всего две минуты. Человек повесил и убежал. Служба безопасности быстро ее убрала, но факт наличия руны не скрываем. Что касается суда, тут без комментариев», – приводит слова Газизова «Чемпионат».