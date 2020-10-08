Популярный спортивный эксперт и бывший телекомментатор Василий Уткин стал гостем развлекательного ютьюб-шоу «Что было дальше?»
В ходе программы комик Нурлан Сабуров затронул тему конфликта Уткина с капитаном «Зенита» Артемом Дзюбой. Затем другой комик Алексей Щербаков заявил, что не любит футбол, потому что это ********* [для гомосексуалов] вид спорта.
«А что я сказал?» – спросил после своей реплики Щербаков. «Что Дзюба – ***** [гомосексуалист]», – напомнил Уткин.
- В чемпионате России-2020/21 Дзюба провел 9 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 ассиста.
- «Зенит» делит первую строчку со «Спартаком», команды набрали по 21 баллу.