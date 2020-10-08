В ходе программы комик Нурлан Сабуров затронул тему конфликта Уткина с капитаном «Зенита» Артемом Дзюбой. Затем другой комик Алексей Щербаков заявил, что не любит футбол, потому что это ********* [для гомосексуалов] вид спорта.