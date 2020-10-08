Популярный спортивный эксперт и бывший телекомментатор Василий Уткин стал гостем развлекательного ютьюб-шоу «Что было дальше?»

В ходе программы комик Нурлан Сабуров затронул тему конфликта Уткина с капитаном «Зенита» Артемом Дзюбой. Затем другой комик Алексей Щербаков заявил, что не любит футбол, потому что это ********* [для гомосексуалов] вид спорта.

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«А что я сказал?» – спросил после своей реплики Щербаков. «Что Дзюба – ***** [гомосексуалист]», – напомнил Уткин.

  • В чемпионате России-2020/21 Дзюба провел 9 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 ассиста.
  • «Зенит» делит первую строчку со «Спартаком», команды набрали по 21 баллу.

Из-за чего воюют Артем Дзюба и Василий Уткин? Самый понятный гайд

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