Генетик Ольга Боровикова в интервью изданию «Москва.ру» рассказала, у кого из футболистов «Спартака» – с точки зрения раздела биологии, который изучает Боровикова – родятся самые красивые дети.

Генетик отобрала топ-5 игроков красно-белых, которых ждет красивое потомство. Первое место занял Алекс Крал, за ним расположились Александр Селихов, Павел Маслов, Александр Максименко и Андрей Ещенко. «Они не выделяются, в этом и дело. У Алекса Крала самые правильные черты лица, правильное расстояние между глазами, средний рот, средний нос», – объяснила свой выбор Боровикова.

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По ее словам, у тех спортсменов, которые не попали в список «лучших», наблюдаются явные отклонения от средних значений внешности, они же «микропризнаки». В их числе эксперт выделила большой нос у Георгия Джикии, гипотелоризм (маленькое расстояние между глазами) у Ильи Гапонова, гипотелоризм и маленький рот у Александра Кокорина, широкое лицо и оттопыренные уши у Аяза Гулиева, большой нос и большой рот у Джордана Ларссона, длинный нос и длинные пальцы у Зелимхана Бакаева и синофриз (сросшиеся брови) у Остона Урунова.

«Отмечу, что такая расстановка не гарантирует рождение очень красивых детей у топ-5. Так и у тех мужчин, которых я раскритиковала как генетик (не как женщина), могут быть очень красивые дети, так как внешность зависит от комбинации генов, а ее предугадать невозможно», – подчеркнула генетик.

После 10 туров «Спартак» делит с «Зенитом» первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, команды набрали по 21 очку.

В прошлом сезоне красно-белые финишировали на седьмой строчке.

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