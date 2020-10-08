Российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян попал в список 60-ти самых талантливых игроков мира, родившихся в 2003 году. Список был составлен британским изданием The Guardian.

«Захарян – элегантный, двуногий, универсальный центральный полузащитник, играющий на перехватах, выигрывающий подборы, двигающийся с умом, созидающий и забивающий», – говорится в характеристике 17-летнего игрока.

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  • Захарян выступает за «Динамо-2» в Олимп-ПФЛ, в девяти матчах этого сезона он набрал 9 (6+3) очков по системе «гол+пас».
  • В сентябре 17-летний игрок попал в заявку основной команды на матч Тинькофф РПЛ против «Рубина», но на поле не вышел.

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