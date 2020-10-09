Московский «Спартак» в ближайшие несколько дней объявит о подписании полузащитника «Челси» и сборной Нигерии Виктора Мозеса.

Игрок принадлежит «синим» с 2012 года, но за лондонский клуб провел не так много матчей. Большую часть времени футболист гоняет по арендам – он поиграл за «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Сток Сити», «Фенербахче» и «Интер», формально все еще числясь игроком «Челси». В середине прошлого сезона он отправился к Антонио Конте, с которым провел лучшую кампанию в составе лондонского клуба и взял титул АПЛ сезона-2016/17.

Лига наций После поражения от шведов Черчесов вызвал в сборную защитника «Арсенала» 3 МИНУТЫ НАЗАД

«Нерадзурри» не стали выкупать футболиста или продлевать аренду. Почти во всей Европе трансферное окно уже закрыто, а играть Мозес хочет – по информации Джанлуки ди Марцио, его приютит московский «Спартак». Инсайдер сообщил, что футболист в ближайшие дни пройдет медобследование для красно-белых. Илья Геркус в телеграме уточнил, что Виктор пройдет все тесты уже 9 октября в Риме.

Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 6 млн евро.

Мозес может сыграть правого вингера или вингбека в схеме с тремя защитниками.

Чемпионат Италии Кьеза ушел в «Юве» – за это фаны «Фиорентины» затравили его 16-летнего брата 2 ЧАСА НАЗАД