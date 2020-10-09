Стадион московской команды «Открытие Арену» могут закрыть на 90 дней из-за событий матча против «Зенита» – РПЛ и правительство Москвы считают, что на стадионе присутствовало больше допустимого числа зрителей. Роспотребнадзор проводит расследование, по результатам которого стадион закроют на срок от 30 до 90 дней.

«Думаю, что «Спартак» отделается штрафом, это самое разумное. Не секрет, что все часто разговаривали на эту тему, даже я, смотря игры, говорил, что все подозрительно. Было видно, что зрителей гораздо больше, чем должно быть. Что касается суда, то да, это чересчур. Но надо же с чего-то начинать. Значит, в следующий раз будет «Зенит» или кто-то другой. Может, кто-то влиятельный захотел первый раз отыграться на «Спартаке», личная какая-то неприязнь, как вариант», – рассказал Мостовой «Чемпионату».