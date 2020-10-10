Спортивный журналист Василий Уткин с юмором оценил поиски главного тренера московским «Динамо».
– Кто лучший тренер для «Динамо»?
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– Любой пропадет.
– Василий, как вы считаете, Бердыев в «Динамо» – это правильный выбор?
– «Динамо» – неправильный выбор для любого тренера.
– Если вы бы могли предложить «Динамо» тренера, кто бы это был? Если можно, один – российский, один – зарубежный. И сможет ли тренер хотя бы частично решить проблемы многострадального клуба?
– Я бы не предлагал ничего совдиру «Динамо». У меня нет уверенности в его компетентности, – написал Уткин, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме. Его цитирует Sport24.
- Спортивный директор «Динамо» – босниец Желько Бувач, бывший ассистент Юргена Клоппа в «Ливерпуле».
- По последним данным медиа, клуб возглавит немец Сандр Шварц, одним из ассистентов станет экс-игрок бело-голубых Андрей Воронин.
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