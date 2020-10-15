«Спартак» закрыл сделку по приобретению у «Челси» правого защитника Виктора Мозеса – о трансфере объявлено официально.

29-летний игрок присоединился к московскому клубу на правах аренды с возможностью выкупа. По данным журналиста Ивана Карпова, речь идет об обязательном выкупе, но его опции привязаны не только к персональным показателям футболиста, а также к достижениям команды. Клуб объявил о заключении сделки на официальном сайте.

Чемпионат России «Спартак» подпишет футболиста «Челси» (Ди Марцио) 09/10/2020 В 13:59

Например, если по итогам сезона-2020/21 «Спартак» попадет в Лигу чемпионов, Мозеса выкупят за 4,5 миллиона евро. Если Лига чемпионов пройдет мимо клуба, и услуги защитника не понадобятся, отдать придется только положенные ему на зарплату деньги. И, кажется, Шамиль Газизов договорился о пункте, что даже в случае попадания в ЛЧ «Спартак» сможет отказаться от Мозеса – нужно будет выплатить штраф примерно в 1 миллион евро.

Зарплата игрока в аренде не изменится – он продолжит получать 4 миллиона евро. 2,5 миллиона будет выплачивать «Спартак», оставшуюся сумму – «Челси». Карпов добавил, что в перспективе Мозес может стать самым высокооплачиваемым футболистом клуба – ранее около четырех миллионов получал Луис Адриано.

В прошлом сезоне Мозес играл в аренде в «Интере». Антонио Конте хотел продлить сотрудничество с Виктором, но клубы не договорились.

До 2016-го 29-летний нигериец играл только в Англии: за «Кристал Пэлас», «Уиган», «Челси», «Ливерпуль», «Сток» и «Вест Хэм». В 2019 году Виктор был арендован «Фенербахче».

После 10 туров РПЛ красно-белые делят первое место с «Зенитом».

Трансферы Тевес снова в «МЮ», Мозес – в «Интере» и форвард Мендеша в «Барсе». Свежайшие трансферы четверга 23/01/2020 В 20:13