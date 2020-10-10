«Динамо» ищет нового главного тренера на замену Кириллу Новикову, а пока клубом временно руководит Александр Кульчий. Спортивный директор Желько Бувач (бывший ассистент Юргена Клоппа в том числе в «Ливерпуле») рассматривает два варианта – либо в «Динамо» придет Курбан Бердыев, либо малоизвестный немец Сандро Шварц.

По данным «Чемпионата», боссы «Динамо» все же склоняются к Шварцу – эту кандидатуру лоббирует Бувач. Журналист Иван Карпов сообщил, что немец подпишет контракт с бело-голубыми на два сезона, ему предложат зарплату Новикова – 4,5 миллиона рублей в месяц. Сам Бувач зарабатывает в два раза больше.

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Кто такой Сандро Шварц?

Сейчас тренеру 41 год. Он родился в Майнце и посвятил местному клубу значительную часть карьеры. Сандро играл за «Майнц» с 1998 года по 2004-й, затем выступал в «Рот-Вайссе» из Эссена и «Веене» – тогда ни один из этих клубов не добрался до Бундеслиги.

В это же время в «Майнце» числился Юрген Клопп – сперва игроком, а потом, с 2001-го, тренером. Клопп вывел команду в высший дивизион, а в 2013-м в систему родного клуба вернулся и Шварц. Сперва он был тренером молодежной команды, затем возглавил резерв и наконец принял основу.

Шварц отработал в «Майнце» два полноценных сезона и не навредил работе Клоппа – сохранил команду в Бундеслиге, но оба раза клуб финишировал за пределами десятки. В ноябре 2019-го тренера уволили – «Майнц» неудачно стартовал и расположился в зоне вылета. С тех пор Шварц нигде не работал, а до «Майнца» он был ассистентом в «Веене» и коучем в «Эшборне». На этом его тренерская практика заканчивается.

Желько Бувач, Юрген Клопп Фото: Getty Images

Шварц и Бувач связаны через Клоппа?

В общем-то да – Бувач работал бок о бок с Клоппом уже в «Майнце» и поэтому отлично знает обоих. Дела Шварца и Клоппа ведет одно и то же агентство, а Клопп ранее говорил, что под руководством Сандро «Майнц» играет очень хорошо.

«Cандро был моим партнером по команде в течение многих лет. Потом я возглавил клуб, мы вернулись в Бундеслигу, и он был действительно важным игроком в моей команде. Он всегда был бойцом, лидером и тем, кто действительно жил ради «Майнца», – неплохая характеристика от Клоппа.

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