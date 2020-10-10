В последние годы здоровье подводило Кулькова – он переболел коронавирусом и 10-го числа должен был перенести операцию из-за онкологии, но умер в реанимации. О смерти в комментарии «Чемпионату» сообщила жена Василия, Елена Махарадзе. Ранее Кульков перенес две операции и курс химиотерапии.