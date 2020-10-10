10 октября скончался бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков. Трагедия произошла на 55-м году жизни.
В последние годы здоровье подводило Кулькова – он переболел коронавирусом и 10-го числа должен был перенести операцию из-за онкологии, но умер в реанимации. О смерти в комментарии «Чемпионату» сообщила жена Василия, Елена Махарадзе. Ранее Кульков перенес две операции и курс химиотерапии.
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- Кульков играл за «Спартак» с 1989-го по 1991 год и с 1995-го по 1997-й. Также он выступал за «Зенит», «Крылья Советов», «Бенфику» и «Порту».
- В составе красно-белых Василий стал чемпионом СССР и России.
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