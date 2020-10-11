Вратарь ЦСКА и бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев негативно относится к деятельности бывших футболистов на телевидении после завершения карьеры.

«Я понимаю, что это хорошие деньги, но глупая затея для футболиста. Может, не у нас хорошие деньги, а в Европе. Глупая затея по одной простой причине: ты работал всю свою жизнь, не видел ни семью, никого, а тут опять раз тебе… Понятно, что это опять же работа, но ты понимаешь, что твои дети, твоя жена, твои близкие опять в пролете и ты все время катаешься на какие-то эфиры и передачи.

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Сколько тебе бог отвел играть в футбол, надо играть, зарабатывать для своей семьи, родителей, друзей, близких какой-то капитал и спокойно потом уже садиться и выбирать непыльную работу. Не то, что ты вообще делать ничего не будешь, а то, что тебе нравится и то, что будет в кайф. А если тебе предложат какой-то гонорар «давай здесь расскажи этот плохой, тот плохой», я считаю, что это глупо», – заявил 34-летний Акинфеев в проекте «Одноклубники» на CSKA TV.

На телевидении работают Андрей Аршавин, Владимир Быстров и другие экс-футболисты.

Акинфеев провел всю карьеру в ЦСКА, в 2018 году после домашнего чемпионата мира объявил об уходе из сборной.

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