«Уфа» назвала имя нового главного тренера после добровольной отставки Вадима Евсеева.
Клуб официально объявил о назначении 55-летнего Рашида Рахимова, срок контракта с которым не уточняется. Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он покинул в сентябре 2019 года. Ранее он возглавлял московский «Локомотив» и пермский «Амкар», уже прекративший существование. Лучший результат тренера с командами РПЛ – пятое место грозненцев в сезоне-2016/17.
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«Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин!» – говорится в официальном заявлении «Уфы» в твиттере.
- Евсеев покинул «Уфу» по собственному желанию 7 октября.
- После 10 туров РПЛ команда идет на предпоследнем 15-м месте.
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