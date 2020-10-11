«Уфа» назвала имя нового главного тренера после добровольной отставки Вадима Евсеева.

Клуб официально объявил о назначении 55-летнего Рашида Рахимова, срок контракта с которым не уточняется. Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он покинул в сентябре 2019 года. Ранее он возглавлял московский «Локомотив» и пермский «Амкар», уже прекративший существование. Лучший результат тренера с командами РПЛ – пятое место грозненцев в сезоне-2016/17.

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«Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе «Уфа» и покорения новых вершин!» – говорится в официальном заявлении «Уфы» в твиттере.

  • Евсеев покинул «Уфу» по собственному желанию 7 октября.
  • После 10 туров РПЛ команда идет на предпоследнем 15-м месте.

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