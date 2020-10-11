Клуб официально объявил о назначении 55-летнего Рашида Рахимова, срок контракта с которым не уточняется. Последним местом работы Рахимова был «Ахмат», который он покинул в сентябре 2019 года. Ранее он возглавлял московский «Локомотив» и пермский «Амкар», уже прекративший существование. Лучший результат тренера с командами РПЛ – пятое место грозненцев в сезоне-2016/17.