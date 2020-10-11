Вратарь ЦСКА и бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев заявил, что армейский клуб обладает средним подбором футболистов. На просьбу назвать самых сильных игроков клуба он ответил:

– Да на меня все обидятся, если я выберу. У нас нет сильных футболистов. У нас средняя команда вообще. Сильный футболист только один – это Федор Чалов.

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– Кто самый стабильный?

– Не могу кого-то выделить. Хочется пожелать, чтобы команда была стабильна. Один игрок не делает какой-то картины, – заявил 34-летний Акинфеев в интервью клубному телевидению.

  • Акинфеев провел всю карьеру в ЦСКА, в 2018 году после домашнего чемпионата мира объявил об уходе из сборной.
  • После 10 туров РПЛ армейцы идут третьими, на два очка отставая от «Зенита» и «Спартака».

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