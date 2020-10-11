«С каким фильмом я ассоциирую свою карьеру в России? То, что я пережил, это не фильм. Это настоящая жизнь. У меня остались только хорошие воспоминания. Я скучаю по форме «Зенита». В последнее время мне снятся игроки «Зенита». Я надеюсь, что мне посчастливится поработать в нем в качестве босса.