Бывший футболист «Зенита» Фатих Текке заявил, что в будущем хочет поработать главным тренером санкт-петербургского клуба.

«С каким фильмом я ассоциирую свою карьеру в России? То, что я пережил, это не фильм. Это настоящая жизнь. У меня остались только хорошие воспоминания. Я скучаю по форме «Зенита». В последнее время мне снятся игроки «Зенита». Я надеюсь, что мне посчастливится поработать в нем в качестве босса.

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Аршавин – один из лучших игроков в мире. Я пока не видел игроков в России, которые играют лучше него», – цитирует Текке Metaratings.

  • Текке выступал за «Зенит» в 2006-2009 гг., в составе сине-бело-голубых турок стал чемпионом России, выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России.
  • В 2010 году Текке присоединился к казанскому «Рубину», где отыграл один сезон.
  • После завершения карьеры в 2012 году Текке успел поработать тренером в ряде турецких клубов. Сейчас Фатих возглавляет «Истанбулспор».

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