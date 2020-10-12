Массажист Сергей Колесников, пришедший работать в «Спартак» вместе с Александром Кокориным, ответил на обвинения со стороны журналистов. Ранее его заподозрили в частых травмах нападающего.

– Начнем с последних событий. Объясните для простых людей, может ли профессиональный массажист в принципе усугубить травму футболиста?

Чемпионат России Массажист Кокорина ответил на обвинения в травматичности футболиста 03/10/2020 В 15:27

– Вообще не может. Тем более который работает с игроком более шести лет. Ну, только если специально – можно, конечно, порвать ему мышцу или откусить ахилл. А еще как – я не представляю. Маразм полный.

– Что вам сказал Кокорин, когда все это поднялось?

– «Анатольич, не обращай внимания» и махнул рукой. Он вообще после того что с ним случилось ко всему относится спокойно. А так, многие поддержали. Очень приятно было, когда Аршавин поддержал в эфире перед игрой с «Зенитом», потом написал Стрепетов, мои питерские товарищи – позвонили даже легкоатлеты, с которыми я раньше работал.

– А в клубе какая реакция была?

– Посмеялись и тоже сказали не переживать.

– У вас есть объяснение, зачем был этот вброс?

– Не знаю. У меня уже была история с Ворониным, которая аж два раза всплывала, хотя Андрей говорил, что ко мне претензий не имеет и вообще получил травму, когда был в сборной – на тренировке неудачно сыграл. Если бы я сломал шею, то и человек вообще не разговаривал бы, и я с вами тоже.

А тут человек на следующее утро проснулся, подготовился к игре, сыграл – представляете, какие нагрузки в высшей лиге, и только после этого у него опять заболело. Там была проблема. Я просто немного помог ему облегчить ситуацию, чтобы он смог сыграть. В общем, нонсенс. Что та история, что с Кокориным, – рассказал Колесников в интервью Sport24.

Массажист также работал в «Зените» и «Динамо».

Кокорин после пропущенного из-за травмы старта сезона дебютировал за «Спартак» в РПЛ только 26 сентября и затем снова выбыл.

Чемпионат России В травмах Кокорина винят массажиста. Тот работал с Аршавиным и Бубкой 03/10/2020 В 10:32