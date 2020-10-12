Бывший массажист «Зенита» Сергей Колесников рассказал, чем сейчас занимается экс-полузащитник команды Игорь Денисов.
– Чем сейчас занимается Денисов, знаете? А то он пропал со всех радаров.
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– С моих тоже. Знаю, что он стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Последнее, что я о нем знаю, – что уехал в Испанию и там живет, – цитирует Колесникова Sport24.
Денисов выступал за «Зенит» в 2002-2013 гг., выиграл три чемпионата России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок России.
- В финале Кубка УЕФА-2007/08 Денисов с паса Андрея Аршавина забил победный мяч в ворота «Рейнджерс».
- После ухода из «Зенита» поиграл еще в трех клубах РПЛ: «Анжи», «Динамо» и «Локомотиве».
- В составе железнодорожников Денисов также стал чемпионом России и дважды взял национальный Кубок.
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