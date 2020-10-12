– Чем сейчас занимается Денисов, знаете? А то он пропал со всех радаров.

– С моих тоже. Знаю, что он стал веганом: перестал есть мясо и рыбу, пить, курить. Последнее, что я о нем знаю, – что уехал в Испанию и там живет, – цитирует Колесникова Sport24.