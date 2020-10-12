12 октября прошло заседание по делу о нарушении «Спартаком» коронавирусных мер на домашнем матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
По мнению Роспотребнадзора, «Спартак» превысил допустимый лимит зрителей на «Открытие Арене» (50% от общей вместимости стадиона). Суд вынес решение оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей.
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- Стадиону «Спартака» грозило закрытие на срок до 90 дней, но красно-белые избежали этого наказания.
- Матч «Спартак» – «Зенит» закончился ничьей 1:1.
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