12 октября прошло заседание по делу о нарушении «Спартаком» коронавирусных мер на домашнем матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

По мнению Роспотребнадзора, «Спартак» превысил допустимый лимит зрителей на «Открытие Арене» (50% от общей вместимости стадиона). Суд вынес решение оштрафовать клуб на 300 тысяч рублей.