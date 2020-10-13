«Ты должен понимать, зачем ты это делаешь. Уехать в Европу ради того, чтобы поехать туда? Честно скажу, смысла в этом нет. У нас прекрасный чемпионат, здесь интересно играть. Когда ты находишься в таком клубе как «Зенит», это очень престижно. Команда стабильно играет в еврокубках, ты вызываешься в сборную, ты на виду.

Весь вопрос в том, когда тебя приглашают европейские команды. Я уже не молодой, мне скоро 28 лет. В последнее время иногда думаю, почему я не остался в «Шальке» в 16 лет. Но я понимал, что мне надо было ждать еще два года, и когда мне исполнилось бы 18 лет, я смог бы играть заграницей. Но я никогда не оглядываюсь назад, нет сожаления. Я прошел огромный путь, добился всего, чего может желать футболист в России», – цитирует игрока РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».