Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил в инстаграм отрывок нового трека жены Дарьи и пообщался с подписчиками.
«Ух ты ептить, моя-то и на iTunes уже пролезла», – подписал пост тренер. Подписчик прокомментировал: «Валер, таким темпом скоро с детьми сидеть будешь, а Даша звездой и на гастроли!» «А я на пенсии буду *** пинать», – оценил Валерий. «Георгич, не забудь про свою работу», – написал еще один фолловер. «Да толку то, все равно получим две красных и шесть-семь желтых», – отшутился коуч.
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- Карпин тренирует «Ростов» с 2017 года.
- Клуб занимает седьмое место в таблице РПЛ.
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