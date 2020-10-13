«Ух ты ептить, моя-то и на iTunes уже пролезла», – подписал пост тренер. Подписчик прокомментировал: «Валер, таким темпом скоро с детьми сидеть будешь, а Даша звездой и на гастроли!» «А я на пенсии буду *** пинать», – оценил Валерий. «Георгич, не забудь про свою работу», – написал еще один фолловер. «Да толку то, все равно получим две красных и шесть-семь желтых», – отшутился коуч.