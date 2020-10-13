В конце июля «Локомотив» на фоне ожиданий мощного усиления перед Лигой чемпионов объявил о трансфере Жасура Жалолиддинова из «Бунедкора». О 18-летнем узбеке знали немного – в 2019 году он вошел в список 60 лучших молодых футболистов 2002 года рождения по версии Guardian.

Эксперты по местной лиге, например, тренер «Навбахора» Андрей Канчельскис, отзывались о нем как о талантливом парне, но не давали четких прогнозов. А когда в прессе всплыла сумма перехода, у них отвисла челюсть: практически миллион евро за футболиста – крайне рискованная инвестиция.

Чемпионат России Кикнадзе рассказал, почему Манджукич и Кузяев не перешли в «Локо» 06/10/2020 В 19:50

Последовавший за этим скандал в Узбекистане заставил сомневаться в честности сделки. В медиа мелькали разные цифры: 1 млн евро, 150 или 300 тысяч – сколько в итоге дошло до «Бунедкора»? Разрывал ли игрок контракт перед переходом? Я поговорил с источниками в Узбекистане и выяснил несколько любопытных деталей.

Белоус и предложение от «Бешикташа»

Бывший президент ФК «Москва» и большой друг главного тренера «Бунедкора» Вадима Абрамова Юрий Белоус нередко присутствует на сборах команды. По моим данным, он обратил внимание на юного игрока, когда тому было 16. Жасур выделялся на фоне сверстников, его привлекали к работе с основой, и уже два года назад было очевидно: парень – серьезный актив. Но Белоус не торопился. Понимая, что переход до 18 лет возможен только в академию, он ждал совершеннолетия футболиста. И через того самого Абрамова, который влияет на все внутриклубные процессы, договорился, что все переговоры по игроку он берет на себя.

15 мая Жалолиддинову исполнилось 18. Но Юрий Викторович еще с зимы делал запросы в разные российские клубы. Риторика, как утверждают источники, была однообразной: в Узбекистане есть талантливый парень, которого можно взять за 800 тысяч евро плюс комиссия. Но если договариваться – цену можно сбить. Параллельно на «Бунедкор» вышел «Бешикташ», который прислал в клуб предложение на 300 тысяч евро (примерно треть бюджета узбекского клуба). Но Абрамов не торопился, зная, что старый друг Юрий Белоус может принести больше.

Два варианта для «Локо»

А дальше началось самое интересное. Когда «Локо» начал переговоры с «Бунедкором», то именно предложение турков стало триггером. От москвичей ждали более солидных выплат. Варианта было два, утверждает источник, – официальный и неофициальный. Первый – та самая сумма в 800 тысяч евро, которая, по нашим данным, была прописана в контракте игрока с действием до 2022 года. Второй – 350 тысяч евро. В это предложение входила следующая опция: игрок расторгает первый контракт и подписывает новый до конца 2020 года с меньшей суммой отступных. В этой конфигурации 350 тысяч уходят клубу (на 50 больше, чем от турков), остальные средства распределяются как комиссии участникам переговоров.

«Локомотив» выбрал неофициальный вариант: сэкономить на трансфере, но накинуть посредникам. Клуб в итоге потратил около 900 тысяч евро, которые, как сообщили два источника, были переведены на счет офшорной компании, а после 350 тысяч евро поступили в Узбекистан. Больше половины ушло тем, кто так или иначе участвовал в переговорах. Я проконсультировался с несколькими руководителями клубов, которые сообщили, что перевод средств не напрямую в клуб – не такая уж и редкость. Бывает, что права на игрока принадлежат нескольким юрлицам, часто эта история встречается у футболистов из Латинской Америки. Иногда же возможен перевод на счета владельца клуба. При этом некоторые из моих консультантов удивились информации о перечислении комиссии за Жалолиддинова на офшорные счета. И связали это с желанием уйти от налогов.

Сразу после трансфера гендиректор «Бунедкора» Угулбек Мирзаев был отправлен в отставку. А в Узбекистане началось разбирательство «Дела Жалолиддинова» на уровне федерации. Бывший руководитель «Бунедкора» присутствовал на двух встречах и объяснял свою позицию руководителю лиги. Вероятно, объяснение всех удовлетворило. Однако после этих встреч не было сделано ни единого официального заявления. При этом недавно стало известно, что в клубе серьезные финансовые проблемы: игроки четыре месяца не получают зарплату. А новое руководство не выходит на связь.

Жизнь на базе и проблемы в коллективе

Как утверждают уже московские источники, после приезда игрока в Москву Жасур поселился на базе «Локомотива». И чувствовал себя не совсем комфортно. Николич рассчитывал на трансфер сильного легионера, а вместо этого ему привезли совсем молодого парня. Коллектив тоже не воспринимал новичка всерьез. Юрий Белоус, оформивший трансфер, тут уже помочь не мог.

При этом Жалолиддинова заявили на сезон и в новую версию FIFA 21, он начал тренироваться с основной командой. И даже несколько раз попал в заявку на матчи. Однако потом восстановился Джорджевич, и Жасур пропал из заявки из-за лимита на легионеров. В лигочемпионском списке А его тоже нет.

Полузащитника ждали обратно в «Бунедкор». Речь шла об аренде на неопределенный срок. Но договориться почему-то не получилось. Теперь трансферное окно закрыто, и возможна аренда только внутри России. При этом, по моим данным, «Локомотив» не очень-то и активно пытается пристроить игрока в другой клуб. Возможно, его видят в «Казанке» и ПФЛ, – но не исключено, что Жалолиддинов будет тренироваться с основой до зимы, не имея возможности сыграть.

Все это стоило «Локомотиву» 900 тысяч евро. А руководству было бы правильно объяснить, зачем клуб потратил столько денег на игрока, который не вписывается в лимит и не может выйти на поле.

Чемпионат России Зе Луиш – в «Локомотиве» 06/10/2020 В 14:54