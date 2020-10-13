По информации источников в Узбекистане, покупка Жасура обошлась «Локомотиву» в 900 тысяч евро, которые были переведены на счет офшорной компании. 350 тысяч от сделки получил непосредственно «Бунедкор», еще 550 москвичи заплатили посредникам.