Стали известны подробности перехода 18-летнего полузащитника Жасура Жалолиддинова из «Бунедкора» в «Локомотив». Трансфер сопровождался скандалом в узбекистанском клубе.
По информации источников в Узбекистане, покупка Жасура обошлась «Локомотиву» в 900 тысяч евро, которые были переведены на счет офшорной компании. 350 тысяч от сделки получил непосредственно «Бунедкор», еще 550 москвичи заплатили посредникам.
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Сделку курировал бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус.
- Жалолиддинов подписал с «Локо» контракт на 5 лет.
- Футболист не был включен в заявку на чемпионат России-2020/21 из-за лимита на легионеров.
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