«Самое яркое воспоминание из детства? В 7-м или 8-м классе какое-то было мероприятие в школе, то ли день рождения у кого-то, и кто-то принес вина. Все ребята выпили, и так стало как-то не очень хорошо. Отец увидел. И самое памятное – отец взял ремень, и он меня очень сильно отстегал этим ремнем, и я запомнил это на всю жизнь.