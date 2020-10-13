Бывший коуч «Локомотива» Юрий Семин вспомнил, как впервые в жизни перебрал с алкоголем.

«Самое яркое воспоминание из детства? В 7-м или 8-м классе какое-то было мероприятие в школе, то ли день рождения у кого-то, и кто-то принес вина. Все ребята выпили, и так стало как-то не очень хорошо. Отец увидел. И самое памятное – отец взял ремень, и он меня очень сильно отстегал этим ремнем, и я запомнил это на всю жизнь.

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По сей день помню. У меня были очень большие синяки, и не выпускали меня из дома целый месяц, кажется, на тренировки», – рассказал Семин в подкасте «Сычев подкаст и Денис Казанский».

  • Семин покинул «Локомотив» по ходу прошлого сезона по истечению контракта.
  • Новым главным тренером «Локо» после Юрия Палыча стал Марко Николич.

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