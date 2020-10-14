«Без преувеличения могу сказать, что все тренеры, с которыми я когда-либо работал, – харизматичные люди. Наверное, выделил бы Валерия Карпина. С ним связано очень много различных историй, необычных и забавных. Хотя в первую очередь он, конечно, личность, настоящая глыба. Например, в день игры мог заставлять футболистов стоять в бочке со льдом, если летом была вечерняя игра. Стоял сам с секундомером, все замерял. Далеко не у всех такой подход к подготовке к играм.