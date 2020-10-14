Весной 2006-го Дмитрий Аленичев дал скандальное интервью «Спорт-Экспрессу»: все было понятно уже по заголовку «Старков – тупик для «Спартака». Логично, что оборзевшего победителя ЛЧ почти сразу выставили из клуба, но и коуч продержался недолго – боссы быстро осознали, что Аленичев был прав.

После отставки Старкова технический директор Евгений Смоленцев нашептал Федуну, что в Австрии есть перспективный тренер – Станислав Черчесов. Он подходил по всем параметрам: молодой, харизматичный, с легендарным прошлым в «Спартаке». Но прежде чем ставить Станислава главным, Федун временно доверил команду доброму и мягкому Владимиру Федотову. Планировалось, что Черчесов сменит его спустя пару матчей, но все вышло иначе.

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В первой же игре Федотов эпично прибил «Зенит» в гостях – волевая победа 4:1. Затем «Спартак» не менее уверенно разобрался с «Торпедо». После этого Федун решил, что снимать исполняющего обязанности как-то неэтично. С другой стороны, было стыдновато перед Черчесовым: он рванул в Москву из Австрии, ему обещали конкретную должность, а тут все так затянулось. Тогда руководители клуба придумали компромиссный вариант: Федотова назначили главным тренером, а Станислава сделали спортивным директором.

Черчесов еще не был таким гордым, как сейчас, поэтому согласился. Циничные боссы явно дали понять: смотри, сейчас старик облажается, мы его скинем и сразу поставим тебя. Бывший вратарь одобрил схему, но не учел, что Федотов – достойный тренер. С ним «Спартак» заиграл в реально зрелищный футбол, иногда выходил с тремя форвардами и стал самой результативной командой в сезоне-2006 (60 голов). Красно-белые набрали столько же очков, сколько и чемпионский ЦСКА, и уступили всего в двух матчах РПЛ – подвели ничьи.

При этом Федотов вывел клуб в групповой этап ЛЧ, а там грохнул «Спортинг» в гостях и пробился в плей-офф Кубка УЕФА. На банкете после триумфа в Лиссабоне все были счастливы, но вдруг случилось странное. «Мы сидели рядом с Федотовым, а по соседству один из членов совета директоров громко кричал Черчесову: «Давай, Стас! Мы с тобой – два кавказца – тут такое сотворим!» И Григорьич это слышал. И это было самое гнусное в день самого яркого впечатления», – вспоминал бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко. Скорее всего, про кавказцев кричал Джеван Челоянц, который тогда крайне активно поддерживал Черчесова.

Владимир Федотов, февраль 2007 года Фото: Getty Images

План по выдавливанию Федотова был элементарным. Во-первых, ему зажимали трансферы: за год ему привезли только вратаря Плетикосу (все видели, что Ковалевский плывет) и терпимого защитника Жедера. Остальные новички были совсем для ротации, поэтому тренер постоянно подтягивал молодых, в том числе Дзюбу. Во-вторых, постоянно давили и требовали результата даже на Кубке Первого канала.

В-третьих, Черчесов привел в клуб тренера по физподготовке Тони Берецки. Федотов не считал австрийскую школу топовой, поэтому регулярно ругался с навязанным помощником. Тони докладывал обо всем спортивному директору, тот жаловался техдиру Смоленцеву, а уже он капал на мозги Федуну. Постепенно у владельца сформировалось мнение, что Федотов – старорежимный мягкий пряник, с которым «Спартаку» ничего не светит.

К середине 2007-го, спустя год после камбэка из Австрии, Черчесов наконец дождался жесткого кризиса. «Спартак» набрал всего два очка в пяти матчах и после поражения от «Москвы» Федотова все же сняли. Легко догадаться, кто моментально принял команду. Человек, который сразу же предусмотрительно заявил, что спортивный директор ему не нужен.

Станислав Черчесов во время работы в «Спартаке» Фото: Getty Images

И фанаты «Спартака», и люди, которые тогда работали в клубе, синхронно подтверждают: Федун однозначно создал нездоровую обстановку, но виноват все равно Черчесов. У него был выбор – подсиживать или отойти в сторону. Станислав пошел до конца и вцепился в этот шанс, наплевав на тренерскую этику. С точки зрения карьеры, он все сделал грамотно, но Федотова было безумно жаль. Его выперли, несмотря на то, что даже после черной серии до первого места оставалось одно очко.

Сам Черчесов вины не признавал. Он говорил: «Общались с Владимиром Григорьевичем на следующий день после его отставки. Мы работали бок о бок, и ни разу я не слукавил. Мне не в чем себя упрекнуть».

В феврале 2009-го Федотов давал огромное интервью «Спорт-Экспрессу». К тому времени он потрудился спортдиром в «Москве», а потом засел на даче. По словам тренера, Черчесов ни разу ему не звонил, хотя сам Станислав всем рассказывал, что набирал номер экс-коллеги.

«Мне о Черчесове вспоминать вообще не хочется. Он настолько хотел занять мой кабинет, что не дал времени приехать и собрать вещи. Я позвонил и попросил, чтоб женщины на базе весь мой архив сложили в коробки. Странно – неужели нельзя было подождать пару дней?» – недоумевал Федотов.

Он умер через месяц после того интервью. Говорили, что его организм так и не справился с тяжелой депрессией после подлого увольнения из ставшего почти родным «Спартака».

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