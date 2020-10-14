В ролике члены тренерского штаба и игроки сине-бело-голубых изображены как адмиралы и бойцы петербургского флота, которым предстоит оборонять город от «вражеского флота трех государств» (трех соперников по группе ЛЧ). Юрий Жирков представлен как «ветеран всех возможных войн», Сердар Азмун – «принцом Персии, который присягнул на верность Петербургу», а Ярослав Ракицкий – казаком, который никому не раскрывает свою внешность.