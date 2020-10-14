«Зенит» выпустил красочный ролик-комикс в преддверии старта команды на групповом этапе Лиги чемпионов-2020/21.

В ролике члены тренерского штаба и игроки сине-бело-голубых изображены как адмиралы и бойцы петербургского флота, которым предстоит оборонять город от «вражеского флота трех государств» (трех соперников по группе ЛЧ). Юрий Жирков представлен как «ветеран всех возможных войн», Сердар Азмун – «принцом Персии, который присягнул на верность Петербургу», а Ярослав Ракицкий – казаком, который никому не раскрывает свою внешность.

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Артема Дзюбу можно увидеть в финале 5-минутного видео: нарисованный капитан «Зенита» появляется в кадре с самоироничной шуткой про кошелек Владимира Быстрова.

  • Соперниками «Зенита» по лигочемпионской группе F стали «Боруссия Дортмунд», «Лацио» и «Брюгге».
  • Лучшее достижение сине-бело-голубых в главном еврокубке – два выхода в 1/8 финала.

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