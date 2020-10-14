Московское «Динамо» объявило о назначении главным тренером немецкого специалиста Сандро Шварца.
Помогать Шварцу будут Волкан Булут и бывший нападающий «Динамо» и «Ливерпуля» Андрей Воронин. 41-летний коуч подписал с бело-голубыми контракт на 2 года.
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- В конце сентября руководство «Динамо» одобрило отставку главного тренера Кирилла Новикова – он решил уйти из клуба после поражения от «Химок» (0:1).
- Шварц с лета 2017 года по ноябрь 2019-го возглавлял «Майнц», был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.
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