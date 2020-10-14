Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал появление у себя в инстаграме полуголой модели.

Семин заявил, что девушка в его профиле «необычно сложно появилась, но потом ее убрали». «Во-первых, она была в очень красивой футболке. А я не видел без футболки.

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Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Взбудоражил всю страну? Бывает такое», – сказал 73-летний Юрий Палыч в подкасте «Сычев подкаст и Денис Казанский».

  • Полуобнаженная модель появилась в инстаграм-сторис Семина 17 сентября.
  • Семин покинул «Локомотив» по ходу сезона-2019/20, с ним не стали продлевать контракт.

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