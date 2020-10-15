Мощный спортивный директор понадобился «Зениту» после смерти Константина Сарсании. Всеми оргвопросами временно рулили Оресто Чинквини и Вячеслав Малафеев, но они превратили департамент в цирк. Подписание Набиуллина и Заболотного, срыв переговоров по Смолову, мутная история с Дзюбой – быстро стало понятно: клубу нужен большой спец. Искать такого в России, где агентское лобби еще не просочилось разве что в дворовый футбол, было странно. И тогда главный босс «Зенита» образца лета 2018-го Александр Дюков привел шеф-скаута «Ювентуса» Хавьера Рибальту.

Осенью мы с коллегой пришли в офис «Зенита». Испанец работал в клубе несколько месяцев, уже был подписан итальянский джентльмен Клаудио Маркизио, но на рабочем месте Хавьера не было. Спортивный департамент почему-то находился в отдельном здании от основного офиса, кабинет босса был рядом с большой переговорной. «Он сейчас на базе, общается с Семаком», – сказал нам один из сотрудников. Как выяснится позже, первые полгода Рибальта чуть ли не каждый день проводил вместе с главной командой. Приезжал на тренировки, обсуждал с тренером новичков и стратегические вопросы. Представлял руководству «Зенита» планы по развитию пирамиды клуба. Развел бурную деятельность, которая на фоне новой смены руководства (Медведев пришел вместо Фурсенко) осталась незамеченной.



Неудачный трансфер Маркизио, на проработку которого практически не было времени (хотя и сам итальянец приехал разобранным), спортивный директор компенсировал сделками по будущим лидерам «Зенита». Например, привез в Петербург Барриоса, говорил с агентами Азмуна и утверждал Ракицкого, которого очень хотел главный тренер.

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Примерно через год после назначения Рибальты мы разговаривали со скаутом, который хорошо его знает. Он с сожалением отмечал, что Хавьер разочарован. Его идеи блокируются, и когда заходит разговор не о главной команде, руководство вставляет пальцы в уши. «Зенит»-2 и молодежку курировал Вячеслав Малафеев, академию – другие люди, которые отказывались подпускать испанца к решению ключевых вопросов по футболистам, тренерам и философии игры.

Весной 2019-го Рибальте удалось вернуть в клуб скаута Антона Евменова, которого убрал Сарсания. На него легло много полномочий по поиску и анализу игроков, а сам испанец погрузился в рутину и вел много переговоров. Клуб взял Сантоса, Макома, Осорио – по этим игрокам работали Рибальта и Евменов. В сделках по Круговому, Васютину, Караваеву и даже Сутормину большую роль сыграл Александр Медведев. Последний трансфер, как говорят свидетели происходившего, окончательно разочаровал спортивного директора.

Поэтому зимой-весной пошла первая информация о его возможном уходе. В самом «Зените» понимали, что Хавьеру уже не так интересна работа, пусть и выполняет он ее максимально педантично. В офисе он пять дней в неделю, у него нет конфликтов с агентами или руководством. Как и нет желания переделать систему. А новый блок власти «Зенита» со стороны председателя совета директоров Елены Илюхиной этого хочет.

Хавьер Рибальта и Сергей Семак Фото: Getty Images

Именно поэтому, по моим данным, уже принято предварительное решение, что контракт с Рибальтой, который истекает в конце этого сезона, не будет продлен. А его место займет Андрей Аршавин, который сейчас курирует департамент по развитию молодежного футбола. Еще он здорово ладит с председателем совета директоров. И, конечно, его фамилия очень нравится «Газпрому», в частности Алексею Миллеру.

Андрей сформирует свою скаутскую команду, которая начнет собирать уже другой «Зенит». Хавьер уедет обратно в Европу. Вряд ли в «Ювентус», куда его отправляет итальянская пресса, но найти работу в околотоповом клубе на аналогичной должности он способен. В «Зените» наверняка еще долго будут играть футболисты, которых привел Хавьер. Вероятно, они же завоют третий чемпионский титул подряд. Но в России уже привыкли к тому, что результат определяет не все. И на полномочия он тем более никак не влияет.

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