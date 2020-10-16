19 июня «Ростов» стал самым популярным клубом России. Вместо приболевшей основы против «Сочи» вышли школьники-ноунеймы, которые вонзили на первой минуте, а затем получили разгром. Но счет 1:10 по факту был в пользу ростовчан: им респектовали, а Кокорина, Заболотного и других страйкеров презирали. Считалось, что взрослые бугаи могли остановиться на четырех-пяти голах, а не издеваться над юниорами.

Спустя неделю после эпического шоу в Сочи «Ростов» обыграл тульский «Арсенал» – Карпин интенсивно хвалил и подбадривал парней, которые соблюдали карантин и тренировались в номерах на базе. Казалось, команда уже пришла в себя и поборется за Лигу чемпионов, но за последние шесть туров сезона-2019/20 у «Ростова» набралось ноль побед. Печальнее всего, что команда вообще перестала забивать – даже вылетавшие «Оренбург» и «Крылья» удержали почетные 0:0.

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Судя по всему, в клубе явно изучали легкий календарь и прекрасно осознавали: если бы не трагедия с коронавирусом, можно было претендовать на тройку и Лигу чемпионов. Вместо этого – избиение в Сочи, самоизоляция и сорванный тренировочный процесс. Логично, что «Ростов» доехал пятым (ниже было не рухнуть) и оказался всего лишь в Лиге Европы.

У Валерия Карпина возникла дилемма. Либо сжать зубы, абстрагироваться от обстоятельств и винить в потерянных очках только себя, либо срываться на всех вокруг. К сожалению, тренер выбрал второй сценарий. От него прилетело «Сочи» (за празднования голов и отказ от переноса матча), боссам Премьер-лиги, Роспотребнадзору и традиционно судьям. Причем риторика «Мы ни в чем не виноваты» постоянно повторялась, Валерий говорил одно и то же везде – от пресс-конференций до интервью Нобелю Арустамяну.

Поначалу «Ростов» жалели: люди помнили ярчайшую первую половину сезона, соболезновали из-за 1:10 и соглашались, что в РПЛ двойные стандарты. Но в чемпионате-2020/21 стенаний Карпина и его клуба стало слишком много. Коуч продолжает оправдывать нестабильность внешними факторами, и сейчас это выглядит нелепо. Последний срыв – матч с «Сочи» (2:4): гораздо проще хныкать, что тебя нагло душат арбитры, чем проанализировать и признать свои минусы.

Точно так же и с вылетом из ЛЕ: Карпин ругал не себя или команду, а уровень российского футбола. Учитывая, что в следующей стадии «Маккаби» безропотно наполучал семь банок от Моуринью, вердикт Валерия порождает вопрос: нет ли ощущения, что проблема не в общем левеле РПЛ, а конкретно в бездарной игре «Ростова»?

Валерий Карпин и Сергей Карасев Фото: Getty Images

Понятно, что тренеру страшно обидно из-за упущенных медалей и Лиги чемпионов, но нельзя жить этим так долго. Тенденция объективно грустная. 10 лет назад Карпин запомнился поиском заговоров вокруг «Спартака», а теперь занимается тем же в «Ростове», не замечая, что команда в принципе играет так себе: еле ползет под зоной ЛЕ и не может выиграть даже три матча подряд.

Самое печальное, что сейчас результаты могут ухудшиться еще заметнее. Клуб виртуозно продал пачку лидеров (Шомуродова, Ионова, Чернова, Зайнутдинова, Чистякова) и выручил за них больше 15 млн евро, но Карпин остался с Обуховым, Тошевски, Полозом, Терентьевым и двумя молодыми шведами. Пока что в «Ростове» бодрятся и уверяют, что все будет еще круче, чем до распродажи, но надо признать: атака явно ослабла, полузащита непредсказуема, а оборона в лучшем случае осталась на прежнем уровне.

В такой ситуации команду может вытащить только замотивированный и сфокусированный тренер, но Карпин последний раз был таким еще до карантина. Пора срочно возвращать старый подход, иначе в сказки про двойные стандарты перестанут верить даже самые радикальные фанаты «Ростова».

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