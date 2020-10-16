В конце мая генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе гордо представлял публике нового тренера клуба Марко Николича. Функционер хвастался, что в списке потенциальных соискателей было 18 кандидатов, со многими из которых он общался лично или встречался с их представителями. Кикнадзе отметил, что провел тщательную селекцию – в итоговом списке осталось всего три специалиста плюс вариант с продлением контракта Юрия Семина. Совет директоров сделал выбор в пользу сербского менеджера, и Василий объяснил, почему.

«Марко – яркий человек, молодой. Ему 40 лет. Он тренирует 17 лет. Зарекомендовал себя, как амбициозный человек в хорошем смысле этого слова, а также смелый. Он хорошо разбирается в вопросах тактики, это атакующий тренер, что для меня было очень важно. Получил положительные отзывы и из Испании, и из Англии, и из Сербии, и из России. Я нашел возможность трижды с ним повстречаться. Та философия, которую он исповедует, близка той философии, которой придерживаюсь и я», – радостно хвастался выбором гендир в эфире «России 24».

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Критерии оценки Кикнадзе никому неизвестны, но к выводу об атакующем стиле игры Николича как минимум есть вопросы. Железнодорожники забили 11 голов в 10 стартовых турах чемпионата – это на два меньше, чем у идущего в одном балле от зоны стыков тульского «Арсенала». Конечно, у болельщиков есть вопросы – фанбаза московского клуба предвзято относилась к назначению Марко хотя бы потому, что он занял место Семина. Но опасения появились уже после гениального представления специалиста в исполнении генерального директора.

Марко Николич Фото: Getty Images

Через несколько дней после выхода интервью Кикнадзе со словами про атакующий стиль нового коуча на одном из фанатских сайтов «Локомотива» тезис Василия разметали по фактам: «Это в чемпионате Венгрии он яркий? Во-первых, Николич не тренирует с ноября 2019-го. Его клубы всегда забивали на порядок меньше голов, чем другие лидеры лиги. Более того, процент побед тренера Николича (а ничего сильнее сербской лиги он не тренировал) – 54,09. Процент побед «Локомотива» в РПЛ – 55. Для понимания уровня чемпионата Сербии: Петар Шкулетич за «Партизан» отличился 21 раз в 28 матчах. В «Локомотиве» он за 39 матчей забил 10 голов. Да и может ли Кикнадзе объяснить, что такое атакующий футбол?»

15 сентября «Локомотив» сыграл безголевую ничью с «Ростовом», а Николич словил очередную порцию критики. За специалиста вступился журналист Василий Уткин. «Мы говорим – Николич, где атакующий футбол? Вообще о Николиче как о тренере-атакующем цунами мы слышали только от Кикнадзе. Но ответственность за это почему-то на Николиче. Тренеры-южки – вообще говоря, лучшие из них никогда не были про концепцию. Они работают в предлагаемых условиях», – написал Уткин в телеграм-канале.

Ну и вишенка на торте – комментарий самого Марко. Серб пришел на интервью к Нобелю Арустамяну и прямо ответил на слова начальника. «Посмотри в гугле или где хочешь – говорил ли я хоть раз в жизни как тренер по поводу атакующего футбола. Никогда. Я говорил наоборот – на мой взгляд, это история только для болельщиков. Я не тот тренер, который будет от этого отталкиваться».

Николич сменил легендарного Юрия Павловича – символа клуба и абсолютного авторитета среди фанатов. Отношения Кикнадзе с болельщиками никогда не были идеальными – абсолютная полярность в его оценке качеств Марко и самоопределением сербского тренера вряд ли добавят тепла их узам.

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