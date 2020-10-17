Нападающий Александр Кокорин открыл-таки счет забитым мячам за московский «Спартак».

На 57-й минуте встречи 11-го тура российской Премьер-лиги против «Химок» красно-белые заработали право на пенальти. Александр подошел к 11-метровой отметке и точно исполнил приговор.

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Кокорин перешел в «Спартак» в начале августа, но из-за травмы дебютировал только 13 сентября и в трех предыдущих матчах Кубка и РПЛ не забил ни одного мяча.

  • «Спартак» добился победы со счетом 3:2.
  • Команда делит лидерство в РПЛ с «Зенитом» (по 24 очка).

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