Нападающий Александр Кокорин открыл-таки счет забитым мячам за московский «Спартак».
На 57-й минуте встречи 11-го тура российской Премьер-лиги против «Химок» красно-белые заработали право на пенальти. Александр подошел к 11-метровой отметке и точно исполнил приговор.
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Кокорин перешел в «Спартак» в начале августа, но из-за травмы дебютировал только 13 сентября и в трех предыдущих матчах Кубка и РПЛ не забил ни одного мяча.
- «Спартак» добился победы со счетом 3:2.
- Команда делит лидерство в РПЛ с «Зенитом» (по 24 очка).
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