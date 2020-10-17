«Краснодар» в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ переиграл «Рубин» со счетом 3:1.
Казанский клуб утверждает, что главный арбитр Михаил Вилков по ходу матча нарушил протокол ВАР. На 43-й минуте защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной, но Вилков не сразу заметил нарушение. Чтобы остановить встречу для просмотра видео, судье понадобилось полторы минуты:
- сперва Вилков остановил игру за фол Егора Сорокина на Джордже Деспотовиче;
- затем показал желтую главному тренеру «быков» Мураду Мусаеву;
- возобновил матч;
- и только потом прервал встречу для связи со своими коллегами, которые следят за происходящим через мониторы.
Десятый пункт протокола ВАР гласит следующее: «Если игра была остановлена и возобновлена, судья не может проводить просмотр за исключением случаев ошибочной идентификации или возможного удаления, связанного с агрессивным поведением, плевками, укусами или оскорбительным поведением/жестами».
Кроме того, согласно протоколу ВАР, в случае нарушения пункта, связанного с просмотром эпизода, который просматривать было нельзя, матч может быть признан недействительным. «Рубин» оформил официальную претензию в КДК РФС и потребовал разобрать момент с действиями Вилкова в эпизоде с 42-й по 45-ю минуты встречи.
- Если претензии казанцев будут удовлетворены, матч может быть переигран.
- «Краснодар» после 11 матчей набрал 18 очков, «Рубин» (пока) остался с 15 баллами.