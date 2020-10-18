В 11-м туре РПЛ случился очередной судейский скандал. Михаил Вилков нарушил протокол ВАР, что привело к 11-метровому удару в пользу «Краснодара». Подробнее этот эпизод мы разобрали здесь.
Момент вызвал споры и недоумение со стороны казанского клуба, который отправил в РФС апелляцию с требованием переиграть встречу. Но жалобы «Рубину» не помогли.
«Мы не видим оснований для переигровки матча «Краснодар» – «Рубин». Спорные моменты могут быть рассмотрены на заседании экспертно-судейской комиссии, если поступят обращения от клубов», – заявили Sport24 в службе коммуникаций РФС.
Ранее в «Рубине» протестовали против Сергея Иванова, который, по мнению казанцев, провалил игру с «Локомотивом».
- Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «быков».
- После 11 туров «Краснодар» расположился на шестом месте с 18-ю очками.
- У «Рубина» 15 баллов, команда Леонида Слуцкого на девятой строчке.