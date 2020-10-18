17 октября «Спартак» обыграл в 11 туре чемпионата России «Химки» со счетом 3:2. После игры модератор ютьюб-канала РПЛ поставил лайк одному из комментариев, посвященному пенальти в ворота «Химок».

Залайканный комментарий был следующего содержания: «Судья подарил мини-пигам (мини-пиг с английского – «маленькая свинья» – Eurosport) пенальти».

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В РПЛ отметили, что лайк поставили по ошибке. «На сотрудника, отвечающего за модерацию канала, наложено дисциплинарное взыскание. Приносим извинения за эту ошибку», – цитирует «Чемпионат» заявление РПЛ.

  • Судья назначил пенальти в ворота «Химок» после просмотра ВАР.
  • «Спартак» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
  • У «Химок» 6 баллов и 14 место.

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