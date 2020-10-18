Инцидент произошел на 21-й минуте матча ПФЛ. Голкипер клуба «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов бросился в ноги сопернику из «Родины», получил удар коленом в голову и потерял сознание. Врачи оказали помощь вратарю сначала на поле, а потом на скорой доставили в больницу.
Позже представители клуба сообщили, что Станислав пришел в сознание.
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- 26-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года.
- Он родился в Дрездене и начинал молодежную карьеру в австрийских клубах.
- Ранее Станислав выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Олимп» (Химки).
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