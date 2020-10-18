Инцидент произошел на 21-й минуте матча ПФЛ. Голкипер клуба «Олимп-Долгопрудный» Станислав Черчесов бросился в ноги сопернику из «Родины», получил удар коленом в голову и потерял сознание. Врачи оказали помощь вратарю сначала на поле, а потом на скорой доставили в больницу.