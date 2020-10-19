Защитник ЦСКА Вадим Карпов получил тяжелую травму в матче против «Динамо» (3:1).

На 15-й минуте встречи игрок боролся в центре поля с полузащитником соперника Вячеславом Грулевым и получил локтем по голове. Из носа молодого футболиста хлынула кровь, к его лицу приложили лед, и на поле он так и не вернулся.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
В России появился футболист Маркс Ленин. Почему его так назвали?
13 ЧАСОВ НАЗАД

Как выяснилось, его заменили вовсе не в качестве предосторожности. «Защитник был доставлен в больницу для обследования после замены в первом тайме матча с «Динамо». У Вадима Карпова диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа», – говорится в сообщении на сайте ЦСКА.

  • ЦСКА занимает третье место в чемпионате России.
  • У армейцев 24 балла – это на два очка меньше, чем у лидирующих «Зенита» и «Спартака».

Сотрудника ютьюб-канала РПЛ накажут за лайк к комментарию о пенальти в ворота «Химок»

Чемпионат России
Сын Черчесова госпитализирован после удара коленом в голову
16 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России
Шапи и Карпов попали в список самых перспективных игроков от УЕФА
02/01/2020 В 16:39