Защитник ЦСКА Вадим Карпов получил тяжелую травму в матче против «Динамо» (3:1).
На 15-й минуте встречи игрок боролся в центре поля с полузащитником соперника Вячеславом Грулевым и получил локтем по голове. Из носа молодого футболиста хлынула кровь, к его лицу приложили лед, и на поле он так и не вернулся.
ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ
В России появился футболист Маркс Ленин. Почему его так назвали?
Как выяснилось, его заменили вовсе не в качестве предосторожности. «Защитник был доставлен в больницу для обследования после замены в первом тайме матча с «Динамо». У Вадима Карпова диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа», – говорится в сообщении на сайте ЦСКА.
- ЦСКА занимает третье место в чемпионате России.
- У армейцев 24 балла – это на два очка меньше, чем у лидирующих «Зенита» и «Спартака».
Чемпионат России
Сын Черчесова госпитализирован после удара коленом в голову
Чемпионат России
Шапи и Карпов попали в список самых перспективных игроков от УЕФА