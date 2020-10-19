Таким образом, матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между подмосковными «Химками» и «Зенитом» пройдет без зрителей. Также новые меры отразятся на посещаемости матчей клуба ФНЛ «Акрона», а еще хоккейных «Витязя», «Куньлуня» и «Авангарда». Болельщики не смогут попасть и на игры баскетбольных «Химок».