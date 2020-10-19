Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ужесточил антикоронавирусные меры в регионе с 21 октября. Ограничения коснутся проведения массовых и спортивных мероприятий.
Таким образом, матч 13-го тура Тинькофф РПЛ между подмосковными «Химками» и «Зенитом» пройдет без зрителей. Также новые меры отразятся на посещаемости матчей клуба ФНЛ «Акрона», а еще хоккейных «Витязя», «Куньлуня» и «Авангарда». Болельщики не смогут попасть и на игры баскетбольных «Химок».
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О решении Андрея Воробьева сообщил телеграм-канал Воробьев LIVE.
- Ранее на матчах РПЛ было разрешено заполнять трибуны на 30% от вместимости стадиона.
- «Зенит» лидирует в чемпионате, набрав одинаковое количество очков со «Спартаком».
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