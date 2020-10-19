Из-за пандемии коронавируса клубам РПЛ пришлось уменьшить аппетиты и тратить намного меньше. В летнее/осеннее трансферное окно они вывалили за новичков 128 млн евро – это на 109 млн меньше, чем в прошлом сезоне (237 млн). С продаж представители Премьер-лиги заработали 60 млн – на 11 меньше прошлогоднего дохода.

Кто сильнее всех подорожал?

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Сразу три футболиста повысили стоимость на 3 млн. Во-первых, Никола Влашич, который стал лидером ЦСКА, несколько раз отличился за сборную Хорватии и привлек внимание топ-клубов. Во-вторых, Вендел, но его прирост связан с большой сумму, которую за него заплатил «Зенит». Ранее игрок «Спортинга» оценивался в 12 млн, но питерцы не пожалели 20 млн.

В-третьих, стоит отметить прогресс Хвичи. Кварахцелия зажигает в РПЛ и уже заинтересовал турецкие гранды – отсюда повышение до 7,5 млн евро.

Спрос в АПЛ помог подтянуть на 2,5 млн стоимость Матиаса Норманна (10 млн), а отличная игра в «Спартаке» повысила котировки Джордана Ларссона (+2,5 – теперь 4,5 млн) и Романа Зобнина (+2 – теперь 12 млн).

Кто сильнее всех подешевел?

Увы, тут цифры печальнее. Самый существенный удар нанесен по Малкому – бразилец стоит 30 млн, а не 40, как ранее. По 8 млн срезали с Марио Фернандеса (теперь 22 млн) и Деяна Ловрена (20 млн).

Разрыв крестов и пропуск прошлого сезона понизил стоимость Виктора Классона с 17 до 10 млн евро. На четыре ляма подешевели железнодорожники Гжегож Крыховяк (с 20 до 16 млн) и Антон Миранчук (с 16 до 12 млн).

Еще парни из топ-10 подешевевших:

Себастьян Дриусси (с 16 до 12 млн).

Артем Дзюба (с 16 до 12 млн).

Реми Кабелла (с 14 до 10 млн).

Символическая команда самых дорогих игроков РПЛ

Отмечаем присутствие шести представителей «Зенита». Еще в команду попали два армейца, один железнодорожник, один спартаковец и «бык» на воротах.

У кого самый дорогой состав?

Конечно, у «Зенита», который опережает ближайшего преследователя (ЦСКА) на 42 млн евро (180 млн против 138). Хорошее выступление в РПЛ повысило стоимость «Спартака» – красно-белые вновь перевалили за сотку и теперь оцениваются в 106,45 млн евро.

В пятерку также ворвались «Краснодар» (115 млн) и «Локомотив» (84 млн). Худший состав в лиге у «Тамбова» – 11 млн: дешевле, чем один Себастьян Дриусси, Матвей Сафонов или Адольфо Гайч.

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