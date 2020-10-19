Из-за пандемии коронавируса клубам РПЛ пришлось уменьшить аппетиты и тратить намного меньше. В летнее/осеннее трансферное окно они вывалили за новичков 128 млн евро – это на 109 млн меньше, чем в прошлом сезоне (237 млн). С продаж представители Премьер-лиги заработали 60 млн – на 11 меньше прошлогоднего дохода.
Кто сильнее всех подорожал?
Сразу три футболиста повысили стоимость на 3 млн. Во-первых, Никола Влашич, который стал лидером ЦСКА, несколько раз отличился за сборную Хорватии и привлек внимание топ-клубов. Во-вторых, Вендел, но его прирост связан с большой сумму, которую за него заплатил «Зенит». Ранее игрок «Спортинга» оценивался в 12 млн, но питерцы не пожалели 20 млн.
В-третьих, стоит отметить прогресс Хвичи. Кварахцелия зажигает в РПЛ и уже заинтересовал турецкие гранды – отсюда повышение до 7,5 млн евро.
Спрос в АПЛ помог подтянуть на 2,5 млн стоимость Матиаса Норманна (10 млн), а отличная игра в «Спартаке» повысила котировки Джордана Ларссона (+2,5 – теперь 4,5 млн) и Романа Зобнина (+2 – теперь 12 млн).
Кто сильнее всех подешевел?
Увы, тут цифры печальнее. Самый существенный удар нанесен по Малкому – бразилец стоит 30 млн, а не 40, как ранее. По 8 млн срезали с Марио Фернандеса (теперь 22 млн) и Деяна Ловрена (20 млн).
Разрыв крестов и пропуск прошлого сезона понизил стоимость Виктора Классона с 17 до 10 млн евро. На четыре ляма подешевели железнодорожники Гжегож Крыховяк (с 20 до 16 млн) и Антон Миранчук (с 16 до 12 млн).
Еще парни из топ-10 подешевевших:
- Себастьян Дриусси (с 16 до 12 млн).
- Артем Дзюба (с 16 до 12 млн).
- Реми Кабелла (с 14 до 10 млн).
Символическая команда самых дорогих игроков РПЛ
Отмечаем присутствие шести представителей «Зенита». Еще в команду попали два армейца, один железнодорожник, один спартаковец и «бык» на воротах.
У кого самый дорогой состав?
Конечно, у «Зенита», который опережает ближайшего преследователя (ЦСКА) на 42 млн евро (180 млн против 138). Хорошее выступление в РПЛ повысило стоимость «Спартака» – красно-белые вновь перевалили за сотку и теперь оцениваются в 106,45 млн евро.
В пятерку также ворвались «Краснодар» (115 млн) и «Локомотив» (84 млн). Худший состав в лиге у «Тамбова» – 11 млн: дешевле, чем один Себастьян Дриусси, Матвей Сафонов или Адольфо Гайч.