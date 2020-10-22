Теперь у Александра Кокорина есть один гол за «Спартак» и одно скандальное интервью. Форвард красно-белых рассказал, кто поддержал его в «Зените», несмотря на запрет руководства. Вот еще несколько важных вещей, которые лучше раскрыли футболиста.

Восхищается Абрамовичем

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– У меня менталитет более европейский. Там отношение... Посмотри на черных рэперов, что они выставляют. Представляешь такое в России? Это же будет ужас вообще. Я же это делаю, когда есть настроение. Я проснулся – сфоткался с Lamborghini. Я это сделал не для того, чтобы... Это моя машина. Я ее купил, она у меня есть. я же не показываю чего-то, чего у меня нет.

Народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы: «Мы вот платим налоги, а ребятам платят такие зарплаты». Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма. Это стереотип, который сложился изначально, что мы содержимся на их деньги.

Взять того же Неймара – крупных суперзвезд беру – он получает 40 млн евро. Это 3 млн евро в месяц. Никто не говорит, что мы на его уровне, или близко к тому, поэтому мы и получаем в 10 раз меньше.

Я смотрю на Абрамовича, у него три лодки по 200 метров. Я смотрю на него и им восхищаюсь. Неважно, где он заработал эти деньги, мне он нравится, он мне импонирует. А у нас наоборот. Никто не хочет сказать, что, наверное, ему тяжело было.

Роман Абрамович Фото: Getty Images

Думал, что отделается исправительными работами

– Когда опубликовали видео из «Кофемании», почувствовал: «Почему это все вылезло?» В «Кофемании» мы хорошо знаем и всех официантов, и руководство, с которыми мы хорошо пообщались, пожали всем руки, с потерпевшими пожали. В итоге все это вылезло, вот это было непонятно.

Когда вылезло второе видео, то начали понимать, что все будет серьезно. Начали обращаться к адвокатам. Ни один не сказал, что нас могут закрыть. Думал, что нас могут закрыть на несколько дней, дадут кучу исправительных работ, что для меня было бы более постыдно и правильно на тот момент. Мы думали, что сейчас все забудется, будет серьезное разбирательство, все в рамках закона, а мы докажем невиновность.

Потихоньку с ребят в итоге сняли статью «Хулиганство». Сейчас я могу смело сказать, что, как говорили адвокаты изначально и как мы это видели, это было верно, и нас не имели права брать под стражу.

Получил в тюрьме 6 тысяч писем

– Нам очень сильно повезло, что мы медийные личности. Там боялись что-то с нами сделать, поэтому отношение было замечательное и начальник колонии замечательный. Он очень давний поклонник футбола и болеет за московское «Динамо». Там у нас был график, было расписание на весь день, тренировки с 6 до 9. Позволяли выходить в это время на спортгородок, и мы там 3 часа играли, тренировались. Это было супер. Еще было приятно, что я получил около 6 тысяч писем, там была статистика. Я все читал, разгружал свой день. В день я мог ответить на 300 писем за 3-4 часа. Неожиданно было, что писали взрослые бабушки, дедушки. Писала блокадница, бабушка, которой 95 лет, она очень переживала, поддерживала.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

Сравнил тюрьму с армией

– Считаю ли я, что потерял год жизни? Это как армия, только более суровая. Чтобы чуть-чуть в себя прийти – там можно оказаться. Мне было это полезно, но, если бы это стоило того и было серьезное преступление, не было бы вопросов. Так как я видел другие дела, как их разбирали, какая было огласка – у нас все было чересчур.

Злился на «Краснодар»

– Они сразу разорвали контракт с Мамаевым. Я был изначально зол на них, почему они не поддержали друга, негодовал. А сейчас понимаю, что они на самом деле сделали все красивее, прозрачней, правильней, чем мой бывший клуб.

Больше не пьет с Мамаевым

– Мы уже анализировали это. Решили, что к неприятностям приводит не сам факт, когда мы с Пашей вместе, а когда мы вместе и выпиваем. Нам нельзя выпивать. Паша сейчас совсем перестал пить. Когда мы сейчас встречаемся, то все нормально.

«Зенит» запрещал игрокам комментировать дело Кокорина

– По факту я был не нужен руководству, но они мне не могли этого сказать. А потом, когда я вернулся, узнал, что меня не заявили. Был шанс, чтобы меня заявили, и я мог бы сразу практически играть.

Единственный плюс – был декабрь. Я уехал в отпуск, восстановился, перезагрузился, приезжаю, а мне говорят: «Будь добр, езжай в «Сочи». Я узнаю это из прессы. Мне звонит президент «Сочи», общается со мной, я с ним в хороших отношениях. Я ему сказал, что не понимаю, почему разговариваю с ним, хотя у нас со времен «Динамо» хорошие отношения. У меня есть работодатель, пусть они все скажут.

Мне обещали, что продлят контракт, когда я вернусь из «Сочи». Когда вернулся, мне сказали: «Та история, которая тогда была… Мы в тебе не заинтересованы».

Александр Кокорин и Артем Дзюба Фото: Getty Images

Также Кокорин отметил, что в «Зените» запрещали футболистам комментировать тот факт, что он попал в тюрьму. По его словам, за нарушение предписания игрокам грозил разрыв контракта: «Кто-то не хотел лезть, кто-то все равно поддержал, например, Бранислав Иванович. Он сказал, что никто ему не может запретить высказывать мнение».

Бонус

В конце ведущая ютьюб-канала People Talk Лаура Джугелия спросила футболиста, чтобы он пожелал маленькому Александру Кокорину.

В сезоне-2020/21 Александр провел за «Спартак» пять матчей и забил один мяч с пенальти.

В прошлой РПЛ 29-летний форвард оформил 7+2 в 10 матчах за «Сочи».

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