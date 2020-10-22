В «Анжи» Самюэль Это'О приехал в 2011-м из «Интера» – за его трансфер Сулейман Керимов заплатил 27 млн евро. Всего в РПЛ камерунец провел 53 матча и оформил 25+12. Еще девять мячей он положил за Махачкалу в Лиге Европы. Лучшим временем в РПЛ для Самюэля стал сезон-2012/13: тогда он взял бронзу чемпионата России, дошел до финала Кубка страны и отобрался в 1/8 финала Лиги Европы – это лучшие достижения в истории «Анжи».

– День, когда я был максимально счастлив в России? Когда впервые прилетел в Махачкалу. Столько людей пришло! Такие счастливые! Не думал, что когда-нибудь поеду в эту часть света, а тут меня так встречают.

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Я гулял по улицам Махачкалы, купался в Каспийском море. В горы, правда, не забирался. И все время удивлялся. В новостях говорили, что Махачкала и Москва не особенно безопасные. Но я всегда чувствовал себя спокойно. В Москве однажды из-за пробок спустился в метро, и нормально. Люди не подходили, потому что не ожидали меня увидеть в таком месте. И думали: «Нет, это не он».

Знаю, что «Анжи» опустился, клубу сложно, но фанаты все равно с командой. Почему я и другие бывшие футболисты не помогли клубу? Если нужна помощь – я готов.

Меня привел в клуб Сулейман Керимов, моя связь с «Анжи» шла и идет через него. Он мне не звонил и не говорил о проблемах «Анжи». Керимов – один из лучших людей, кого я знал. Он не президент, а старший брат. С открытым сердцем и желанием создавать большие проекты, – сказал камерунец в интервью «Чемпионату».

Сейчас «Анжи» переживает финансовый кризис и выступает в ПФЛ – за команду играют местные футболисты около 20 лет.

Сэм покинул «Анжи» в августе 2013-го и на правах свободного агента перешел в «Челси».

Сейчас Это'О живет в Дохе. Он завершил карьеру в 2019-м. Его последним клубом был «Катар».

Это'О начал обучение экономике и менеджменту в Гарварде, но учеба приостановилась из-за коронавируса. Также Самюэль учится в Лионском университете торговли.

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